Cs reclama a Rajoy que cessi la interventora que va negar que l'1-O rebés recursos del Govern

Mariano Rajoy, en una reunió amb Albert Rivera, al fons. Foto: ACN

Cs ha demanat explicacions a Mariano Rajoy per mantenir en el càrrec a la interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal, malgrat va negar al govern espanyol que l'executiu català usés fons públics per sufragar les despeses del referèndum de l'1 d'octubre de 2017, tal com després va traslladar l'Estat al jutge . El portaveu d'Hisenda de la formació liberal, Francisco de la Torre, ha registrat una bateria de preguntes al Congrés demanant al govern central que especifiqui els criteris pels quals ha renovat la seva confiança en la interventora general després de l'aplicació de l'article 155.De la Torre recorda que Rosa Vidal segueix sense facilitar a l'executiu espanyol informació sobre els fons públics destinats a entitats afins al procés, malgrat que se li ha vingut advertint que se la denunciaria davant la Fiscalia si continuava incomplint amb les seves obligacions de control de la despesa pública.L'últim cop que ho va fer va ser el 5 de març, quan el secretari d'Estat d'Hisenda, José Enrique Fernández de Moya, va enviar una carta a Vidal, "en termes molt durs", en la qual li reiterava l'exigència d'informació sobre la concessió d'ajudes o subvencions durant el 2015, 2016 i 2017 per part de la Generalitat a entitats com l'ANC, Òmnium Cultural o l'AMI. Tot i això, el cert és que aquestes organitzacions asseguren que no han rebut recursos públics de cap mena els últims anys.De la Torre critica que tant Rajoy com el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, assegurin que no s'ha destinat "ni un sol euro del Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA)" al finançament de l'1-O quan Vidal es nega a informar al seu departament en virtut de la llei de referèndum, que va ser declarada inconstitucional. Així, el diputat liberal demana conèixer, en primer lloc, les raons per mantenir en el seu càrrec Vidal, malgrat les "excuses i dilacions" a complir amb els requeriments del govern espanyol en la fiscalització de la despesa pública catalana i en la investigació del finançament del referèndum de l'1-O.De la Torre també vol saber si l'executiu considera "raonable" que hagi de recordar a la interventora general de Catalunya quin és el seu marc d'actuació i la normativa amb la qual pugui recaptar informació del sector públic català. "La seguretat del president Rajoy que no s'han utilitzat fons del FLA en el referèndum il·legal es deu a la seva confiança, o la del ministre Montoro, en la fiscalització que dirigeix la interventora general?", demana un altre dels interrogants.A més, pregunta al govern central si està satisfet per com està col·laborant Vidal amb la justícia, en particular amb el jutjat català que investiga el finançament il·legal de l'1-O, i si ha reduït o no la seva confiança en la interventora general a tenor de les seves successives negatives a atendre els seus requeriments.També vol saber si l'executiu considera "normal i raonable" que el citat jutjat hagi de dirigir-se als ministeris d'Economia i Hisenda per accedir a la informació que dirigents com Elsa Artadi o Rosa Vidal no li han facilitat per investigar presumptes delictes comesos en relació amb l'1-O. "No és aquesta l'experiència que ha tingut el mateix govern central en les seves pròpies sol·licituds d'informació"?, planteja.Finalment, pregunta al Govern central si pensa atendre la sol·licitud de Cs d'enviar una missió de control de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat a Barcelona per "verificar" la destinació dels fons del FLA, o en general que "no es paguen despeses il·legals del procés separatista amb els impostos de tots els espanyols".

