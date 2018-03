JxCat s'inclina per mantenir el ple d'investidura de Sànchez

Junts per Catalunya (JxCat) s'inclina, de moment, per mantenir el ple d'investidura del seu candidat, Jordi Sànchez, convocat per dilluns que ve, segons han explicat a l'ACN fonts del grup parlamentari, encara que calgui modificar l'ordre del dia previst.Després que el jutge del Suprem Pablo Llarena hagi denegat la presència de Sànchez al ple , des de JxCat reiteren que el candidat té "tot el dret" de poder assistir a la sessió d'investidura, ja que és diputat de la cambra. En aquesta línia, des del grup independentista majoritari sostenen que el ple de dilluns es podria aprofitar per denunciar l'actitud "antidemocràtica" de l'Estat en denegar el permís de Sànchez a assistir a la investidura.Tot i això, des de JxCat apunten que encara han d'estudiar "amb detall" el contingut de la interlocutòria de Llarena. No es descarta que els dos membres que té JxCat a la Mesa, el vicepresident primer, Josep Costa, i el secretari primer, Eusebi Campdepadrós, es reuneixin al llarg de la tarda amb el president del Parlament, Roger Torrent, per estudiar les properes passes a seguir. Sigui com sigui, tot apunta que la mesa i la junta de portaveus no es reunirien -si fos el cas- fins dilluns que ve, i no avui.Llarena ha denegat aquest divendres la llibertat provisional i el permís de sortida puntual que havia sol·licitat la defensa de Sànchez, que no podrà ser present al Parlament de Catalunya el pròxim dilluns. El jutge ha resolt les dues peticions de cop en una interlocutòria de 27 pàgines que ha emès després de rebre l'escrit de la Fiscalia, però sense esperar a rebre els de l’Advocat de l’Estat i VOX.Basa la seva decisió en el "risc de reiteració delictiva" pel fet que els delictes que està investigant es van cometre -diu- mitjançant "actuacions legislatives i executives clarament il·legals" que van "desatendre de manera flagrant els controls constitucionals, judicials i institucionals".

