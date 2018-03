​Mobilitat, serveis socials i habitatge, principals motius de queixa dels barcelonins el 2017

La síndica de Greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha presentat aquest divendres l'informe anual del 2017 que recull les principals queixes dels ciutadans i de les quals ha destacat com les "més recurrents" la mobilitat, l'habitatge i els serveis socials.El 2017 la síndica ha dut a terme 3.522 actuacions – l'any anterior havien estat 3.344 -, de les quals 1.702 han estat queixes, 1.802 han estat consultes i assessoraments, i en total 265 estaven relacionades amb el transport públic, 170 amb serveis socials i 161 amb habitatge i dignitat, "els tres àmbits que més crítica han aixecat entre la població", ha dit Vilà.Segons la síndica, les problemàtiques en matèria de transport públic "signifiquen la perpetuació de la insatisfacció dels usuaris que cal tenir en compte", i les relacionades amb l'habitatge, la sindicatura ha identificat dos possibles motius: l'increment dels preus de lloguer i la manca d'oferta pública d'habitatges.Sobre el transport públic, les queixes més recurrents han estat les respostes "generalistes i poc individualitzades de les al·legacions que presenten els veïns", l'atenció rebuda per part del personal de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), i la implementació –encara no completa- de la xarxa ortogonal d'autobús.De l'habitatge, Vilà ha mostrat la seva preocupació per les 1.026 persones dormint al carrer que es van comptabilitzar el 2017, i ha assenyalat que des de la sindicatura han iniciat una actuació d'ofici que permeti determinar "l'adequació dels mitjans municipals dirigits a la intervenció en aquestes situacions".La síndica de Greuges també ha observat l'augment de preus al mercat immobiliari de la ciutat i ha demanat als serveis socials que estiguin alerta "per prevenir que les persones més vulnerables, com els més grans de 65 anys, perdin el seu habitatge o no visquin en condicions dignes".Els serveis socials també han liderat el rànquing de queixes i Vilà ha destacat com més freqüents la "necessitat de millorar l'accés a centres de serveis socials, la reducció de les llistes d'espera i l'atenció en urgències".Altres crítiques han anat dirigides el Servei d'Atenció Domiciliària (SAD), al qual la ciutadania ha reclamat la millora de garanties d'informació i del servei rebut pels usuaris, i a les llicències d'activitat els pisos turístics, a les quals la síndica demana "la col·laboració ciutadana per detectar l'oferta il·legal d'allotjaments turístics".La contaminació acústica també ha estat un dels temes més freqüents, "sobretot pels camions de recollida de les escombraries, que trenquen les hores de somni dels veïns", ha explicat Vilà, que també ha esmentat que des de la sindicatura han demanat l'ampliació d'efectius de la Guàrdia Urbana per prevenir infraccions administratives i penals, vetllar pel compliment de les ordenances municipals i cooperar en la resolució de conflictes privats.Finalment, els "narcopisos" , l'accessibilitat urbanística als edificis de serveis, interior d'habitatges i transport públic, l'ocupació de l'espai públic per part de les terrasses i la falta de neteja d'excrements de gossos als carrers de Barcelona han estat queixes que també han quedat recollides en l'informe de la síndica de Greuges.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)