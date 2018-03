Méndez de Vigo: «Espanya és l'estat que més ha avançat al món per acabar amb la bretxa salarial»

El govern espanyol ha valorat positivament les grans mobilitzacions de dijous en motiu del 8 de març. Després d'uns dies previs de fredor respecte aquestes convocatòries i vist l'èxit que han tingut, l'executiu ha virat i ha abraçat les seves reivindicacions. El seu portaveu, Íñigo Méndes de Vigo, fins i tot, ha tret pit aquest divendres assegurant que "Espanya és l'estat que més ha avançat en el món per acabar amb la bretxa salarial".Segons ha afirmat, ha tirat endavant diverses mesures en aquesta línia que situen el govern com un dels pioners en aquest àmbit. Així, preguntat després del consell de ministres pel fet que altres estats europeus hagin anunciat noves iniciatives arran del 8 de març, el també ministre d'Educació ha replicat que "segurament no havien fet tant com Espanya" amb anterioritat i, per això, ara han hagut de reaccionar.De fet, l'única mesura que ha sabut destacar Méndez de Vigo pel que fa als drets de les dones són els treballs que s'estan fent amb agents socials i polítics per impulsar un pacte nacional per a la conciliació laboral i racionalització dels horaris. En tot cas, també ha destacat l'anunci de la creació per part d'Exteriors d'un ambaixador especial per a la igualtat de gènere, les auditories internes per a la igualtat salarial a les empreses anunciades el febrer, o el foment del currículum anònim en les fases prèvies, mesura a la qual s'han adherit 90 empreses.En tot cas, el ministre ha afirmat que les mobilitzacions, que ha valorat "molt positivament", han evidenciat que "aquest és un tema que interessa i molt a tots els espanyols, a homes i dones" i ha celebrat que un informe de la Universitat de Georgetown hagi destacat que Espanya és el cinquè estat del món quant a benestar de la dona. Ha afirmat, però, que l'executiu està "decidit a seguir treballant perquè la lluita per la igualtat és un moviment de tots i transversal".

