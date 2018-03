Torrent donarà suport al recurs que es presenti a Europa per defensar els drets de Sànchez

Roger Torrent. Foto: Adrià Costa

El president del Parlament, Roger Torrent, ha reaccionat amb rapidesa a la decisió del jutge Pablo Llarena de denegar l'excarceració de Jordi Sànchez i permetre-li així ser present al ple d'investidura. Portaveus de Torrent han recalcat que el president de la cambra donarà suport al recurs que presenti la defensa de Sànchez al Tribunal Europeu de Drets Humans per "defensar els drets de participació política" del candidat.El ple d'investidura està programat per dilluns al matí, a partir de les 10.00 hores, i encara no ha estat desconvocat. De fet, Torrent encara no s'ha referit a una eventual ajornament de la sessió. L'entorn del president s'ha centrat en subratllar que s'esgotaran "totes les vies per defensar els drets dels diputats i la sobirania del Parlament".Llarena detalla el risc de reiteració delicitiva per denegar la llibertat a Sànchez. En la interlocutòria , el magistrat destaca que els delictes que està investigant es van desplegar precisament des d'actuacions legislatives i executives "clarament il·legals, i desatenent de manera flagrant els controls constitucionals, judicials i institucionals disposats en l'ordenament jurídic, la qual cosa es va fer aplicant una tàctica que no ha estat exclosa i a la qual se segueix donant suport" en el present.El president del Tribunal Suprem i del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha defensat aquest divendres la "professionalitat" del jutge Llarena i ha demanat que els jutges no siguin "objecte de pressió" dels poders polítics. Lesmes ha lamentat que Torrent hagi dirigit una carta a Llarena demanant que "s'acordi tot el que sigui necessari" perquè Sànchez pugui ser present a la seva investidura de dilluns. "Els poders públics no han de dirigir-se a altres poders públics intentant incidir en les decisions que han d'adoptar amb total independència", ha afirmat Lesmes.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)