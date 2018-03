El Suprem prohibeix a Jordi Sànchez assistir al ple d'investidura

El Tribunal Suprem ha prohibit a Jordi Sànchez assistir al ple d'investidura previst per al proper dilluns a les 10 del matí. El jutge Pablo Llarena ha rebutjat el recurs presentat per la defensa de l'expresident de l'ANC contra el seu empresonament preventiu. La decisió trastoca els plans de Junts per Catalunya (JxCat) i ERC, que aquesta setmana han arribat a un acord global de legislatura amb la figura de Sànchez com a president. Els arguments del magistrat tornen a ser polítics i, en un moment determinat, assegura que el lideratge que ara reclama el candidat no s'exercia en campanya.El magistrat basa la seva decisió en el risc de reiteració delictiva, en subratllar que els delictes que està investigant es van desplegar precisament des d'actuacions legislatives i executives "clarament il·legals, i desatenent de manera flagrant els controls constitucionals, judicials i institucionals disposats en el nostre ordenament jurídic, la qual cosa es va fer aplicant una tàctica que no ha estat exclosa i a la qual se segueix donant suport" en el present.Llarena no estalvia consideracions polítiques en la seva interlocutòria. Assegura que "resulta intolerable, social i jurídicament, que pugui aconseguir-se la secessió a partir de vies de fet que, sense suport constitucional i legal, trenquen inexorablement la convivència social, familiar i personal de tots i cadascuns dels membres de la comunitat".Segons el jutge, si fructifiqués amb èxit una estratègia independentista il·legal, els espanyols serien "injustament estranys en una societat que constitucionalment comparteixen" i que els residents a Catalunya es veurien "obligats a abandonar el seu arrelament o a assumir una nova nacionalitat"en un context d'un ordenament jurídic "antidemocràtic" que regularia les seves vides.Llarena torna a recordar les mobilitzacions del 20 de setembre davant la conselleria d'Economia, per les quals Sànchez està empresonat des del 16 d'octubre. "Haurien d'haver-se fet a la idea que les seves mobilitzacions introduïen la probabilitat d'aquest desenllaç [violent]. I si acceptant el pronòstic van persistir en la seva intenció d'instrumentalitzar aquest comportament col·lectiu, la seva responsabilitat abastaria la intencional utilització de la violència en la consecució dels seus fins secessionistes que s'analitza en aquest procés", recalca la interlocutòria.

Llarena sobre Jordi Sànchez by naciodigital on Scribd

La Fiscalia del Tribunal Suprem ja havia rebutjar concedir la llibertat al candidat a la presidència de la Generalitat, Jordi Sànchez, o de concedir-li subsidiàriament permís per acudir al ple d’investidura del proper dilluns al Parlament de Catalunya. L'escrit presentat a Llarena defensa que persisteix el risc de reiteració delictiva, i aquest és "majúscul". Una posició que el magistrat comparteix en la seva argumentació.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)