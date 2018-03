L'abat del Valle de los Caídos rebutja comparèixer al Senat i convida els senadors a la basílica

L'abat del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, ha adreçat una carta a la comissió de Justícia del Senat on anuncia que "declina" comparèixer davant la cambra alta, tal com li demanava el PSOE, per explicar els motius pels què no facilita el compliment d'una sentència d'un jutjat de Sant Lorenzo del Escorial que ordena l'exhumació de cadàvers de diversos soldats republicans.A la mateixa carta, l'abat diu que, tot i que no compareixerà al Senat estarà "encantat de poder rebre" els membres de la comissió a la basílica per "respondre a les preguntes que desitgin fer sobre aquestes qüestions i sobre la tasca quotidiana de la Comunitat Benedictina d'aquest lloc". Tot plegat després que el Senat va aprovar aquest dilluns per unanimitat una proposició del PSOE que demana al govern espanyol que facin exhumacios sol·licitades per familiars de soldats republicans.El PSOE volia que l'abat comparegués per explicar els motius que addueix per no facilitar les exhumacions de les restes dels germans Manuel i Antonio Lapeña tot i l'existència d'una sentència judicial que dona la raó a la família i l'autoritza a treure'ls d'aquest lloc. L'abat va presentar una recurs judicial a l'Audiència Nacional, que va emetre una suspensió cautelaríssima el 2017, i mentre no resol es nega a facilitar les exhumacions.A la carta que ha adreçat al Senat, el responsable de la basílica recorda que té condició de religiós i que, per tant, no està obligat a donar explicacions davant la cambra alta, i assegura que el Valle de los Caídos compleix el contingut de la llei de Memòria Històrica.A la mateixa carta afirma que ell no s'oposa al compliment de la sentència del jutjat de primera instància de San Lorenzo de El Escorial i reconeix "els drets dels familiars" que han demanat les exhumacions, però assegura que cal garantir també "els drets dels familiars de la resta dels que estan allà enterrats" i assegurar que no hi ha "cap risc estructurals als ossaris" en les operacions.A més, segons l'abat, cal garantir "el respecte a la memòria dels difunts del propi cementiri", entre els que es troba el dictador Francisco Franco, així com "la consideració deguda a la basílica". Afirma que ha rebut "35 cartes de familiars" que demanen que les restes dels seus familiars "siguin completament respectades".

