Les comarques de Barcelona reben més turistes estrangers i menys de la resta de l'Estat

Presentació de l'estudi del turisme a la demarcació de Barcelona Foto: Cesc Cusí

La demarcació de Barcelona i la capital catalana tornen a batre rècord en turisme. Segons un estudi de l’Observatori del Turisme de la Diputació de Barcelona , durant l’any 2017 a les comarques barcelonines es va produir un augment de més de 357.000 turistes respecte l’any anterior. Un increment marcat per l’arribada, cada vegada més progressiva, de turistes d’arreu del món. I és que any rere any, els turistes estrangers superen en nombre als de la resta de l’Estat, que només ocupen un 28% del total de visitants que trien Barcelona com a destinació turística.Aquest divendres, durant la presentació de les dades de l’activitat turística a la demarcació de Barcelona, el diputat de turisme Miquel Forns, ha valorat de manera positiva l’activitat turística de l’any anterior, malgrat el descens que va patir el sector a partir del mes d’agost. Segons el Regidor d’Ocupació, Empresa, Comerç i Turisme de l’Ajuntament de Barcelona, Agustí Colom, una de les causes d’aquesta davallada va ser a causa de l’atemptat terrorista a la ciutat de Barcelona del passat 17 d’agost. Tot i això Colom creu que “aquesta trista circumstància, va portar la necessitat de corregir la situació i de tornar el més ràpid possible a la normalitat”.Malgrat les dades de l’últim semestre, marcades per la situació política i els atemptats, Barcelona és marca de fidelització. Un de cada dos turistes que van visitar la ciutat l’any 2017, ja havien visitat la capital catalana amb anterioritat.L’estada mitjana dels turistes és de gairebé quatre nits en hotels. Pel que fa a la resta de la demarcació, els turistes s’estan una mitjana de 3,9 nits en càmpings i 2,9 en cases rurals. I és que les comarques de la demarcació també han patit un augment considerable de visitants, on destaca, per darrere del Barcelonès, les comarques del Maresme i del Baix Llobregat.Durant el 2017 a la ciutat de Barcelona, el principal lloc d’interès per als turistes va ser la Basílica de la Sagrada Família, amb més de 4,5 milions de visitants. La van seguir el parc Güell amb més de 3 milions de turistes i, amb gairebé 2 milions, el museu del FC Barcelona. Pel que fa als llocs d’interès fora de la ciutat, el centre comercial de la Roca Village és qui va rebre més visitants, més de 4,5 milions durant tot l’any. Més de 2,7 milions de turistes van visitar el Monestir de Montserrat durant la seva estada a terres barcelonines.

