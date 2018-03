El diagnòstic del Col·legi d'Economistes de «l'efecte del 155»

Malgrat l'aplicació de l'article 155, l'economia catalana ha entrat bé en el quart any de la recuperació, amb un any 2017 en què el creixement del PIB ha estat d'un 3,4%, enfront el 3,1% d'Espanya. És una de les valoracions que ha fet avui el grup de conjuntura del Col·legi d'Economistes de Catalunya (CEC). Les taxes de creixement per al 2018 ja són menors i varien en funció de l'indicador (la Cambra ha fet una previsió del 2,7% i el BBVA és més pessimista, amb un 2,1%.L'economista Modest Guinjoan ha assegurat que "tenim un bon nivell d'endeutament i és sostingut. Tenim una estructura empresarial sana". Però la intervenció de la Generalitat, fruit de l'aplicació del 155, està generant uns efectes perniciosos en l'economia. "El sector públic competeix amb les mans lligades", ha sentenciat. Joan Goula ha subratllat la "paràlisi" que està provocant al torpedinar les tasques de la funció pública. En referència als missatges que emet cada divendres el consell de ministres, Goula ha afirmat que "és fals que l'economia s'estigui recuperant gràcies al 155".Xavier Cuadras ha explicat els efectes del 155 sobre el funcionament del sector públic: "S'ha produït una paràlisi administrativa i un endarreriment dels pagaments", ha assegurat. "El 155 està afectant de manera molt negativa". La multiplicació de controls per part d'Hisenda -i també per part de la banca- ha comportat una situació de "cert col·lapse". Això afecta molts proveïdors i receptors d'ajudes. Tota la màquina de l'administració està abocada a documentar tots els procediments i obligacions de pagament.S'està a l'espera de saber com es tancarà l'exercici pressupostari. Tot indica que que el tancament complirà amb els objectius de dèficit. Una situació que podria agreujar-se si no s'aproven uns nous comptes públics per al 2018.Xavier Cuadras, catedràtic de la UPF, ha exposat els indicadors principals de la macroeconomia: "El creixement no s'atura", tot assenyalant la dada d'un increment del 3,4% del PIB durant l'any 2017, nfront el 3,1% d'Espanya. Una dada clau, segons Cuadras, és que el sector industrial i el de la construcció creixen més que el sector serveis.Quant a ocupació, hi ha hagut un creixement dels afiliats a la seguretat social del 3,5%, tant a Catalunya com a Espanya. L'atur registrat un descens del 6,8% a Catalunya (-7,5% a Espanya) que al febrer ha estat del -7,5% (-7,6% a l'estat espanyol). La taxa d'atur a Catalunya ha estat del 12,6% en el quart trimestre del 2017. A Espanya ha estat del 16,5%.Jordi Goula ha exposat els indicadors de demanda i consum. Del febrer del 2017 al febrer del 2018, es produeix un increment de vendes dels associats del grup empresarial Comertia (2,7% el febrer del 2018). El mes d'octubre es va produir un descens fort de les vendes (-4,5%), que segons Goula respon en bona part a la "violència" de l'1-O. A partir de novembre, però, es recuperen les vendes.En turisme, després del darrer trimestre del 2017, les dades de gener ja mostren una inflexió a l'alça: un creixement del 2% dels visitants estrangers, les pernoctacions hoteleres puja un 3%. Segons Goula, una causa del descens va ser el temor que va provocar la violència policial contra el referèndum. L'octubre els viatgers en establiments hotelers van baixar un 4,4%, una xifra similar a la del desembre. Però al gener ja es va produir un canvi i va créixer un 4,1%. "La inflexió positiva en el turisme és la dada més significativa de l'actual moment", ha assegurat l'economista.Modest Guinjoan ha explicat el panorama que mostra el món de l'empresa. Al llarg del 2017, es van crear 16.939 societats (el 23,8% de l'estat espanyol) i se n'han dissolt 1.977. El quart trimestre del 2017 es van crear 8,3 empreses per cada empresa que es dissolia. Una tònica similar el febrer d'aquest any: 5,5 empreses que neixen per cada una que mor (2,2 a Espanya).Pel que fa a la producció industrial, segons dades d'Idescat, creix un 3,9% (per un 2,9% a Espanya). Si ens focalitzem en el mes de desembre, va ser del 12,5% (per un 6,6% de l'estat espanyol). Les comandes industrials van ser el desembre passat d'un creixement del 9,2% (2,6% a Espanya).Guinjoan ha exposat un llistat de dades positives: les exportacions van créixer el desembre el 6,5% i un 6% a Espanya, el transport marítim va incrementar-se en un 19% el 2017 i un 13,3% el desembre. Ha subratllat les xifres que presenta el tràfic de mercaderies del Port de Barcelona, que ha crescut un 48% (32,3% a Espanya). El mes de desembre, l'increment va ser espectacular: un 54,5% (per un 26% a la resta de l'Estat).

