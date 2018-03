L'Estat critica que el full de ruta de JxCat i ERC es contradiu amb les declaracions al Suprem

El govern espanyol no veu amb bons ulls el full de ruta enviat per Junts per Catalunya i ERC a la CUP per aconseguir el seu suport a la investidura, el qual inclou una "multiconsulta" per validar el procés constituent. "Es contradiu de forma palmària amb les bones paraules i l'acatament del marc legal expressats davant del jutge per tots els que han declarat al Suprem [en el marc del judici contra l'1-O]", ha etzibat aquest divendres el portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo.Preguntat per aquesta qüestió després del consell de ministres, ha lamentat que "és un engany més de la farsa" del procés i inclou unes mesures que "van en la mala direcció, no van en la línia de restablir l'ordre i la seguretat i d'ocupar-se dels problemes la gent". Igualment, ha burxat en què, tot i que dirigents com Artur Mas han apostat per convertir Catalunya en la Dinamarca del sud d'Europa, aquest document i preveuen "processos constituents que s'assimilen al model bolivià".I és que, segons ha asseverat el també ministre d'Educació, el full de ruta s'ha redactat "a major glòria dels antisistema i radicals de la CUP" i ha reclamat a les forces independentistes que el Govern "ha de continuar en la normalitat en què està ara gràcies a l'article 155", "no en la farsa d'enganyar a la gent sinó ocupant-se dels seus problemes". En aquest sentit, ha destacat alguns punts inclosos en la proposta, com la fixació del Parlament com "l'àgora del debat republicà", que es parli d'una visió disruptiva del règim autonòmic" o que s'aposti per l'apoderament de la ciutadania són mostres d'una "èpica de fonètica" allunyada "de la realitat de les coses".Preguntat sobre si el govern espanyol actuaria en cas que un candidat fos investit amb aquest programa de govern, ha avisat que tothom coneix "quin és el seu deure, complir amb el marc legal constitucional i estatutari" i, per tant, "el complirà en el futur si s'investeix un president amb un programa incompatible amb ell". "Aquest govern no permetrà que es trenqui l'ordre constitucional i estatutari", ha insistit, tot i que després ha matisat que s'actuaria en cas que el programa es traduís en mesures de govern.Pel que fa a la denegació dictada pel Tribunal Suprem pel que fa a la llibertat provisional a Jordi Sànchez per assistir a la investidura prevista per dilluns, que s'ha sabut durant la roda de premsa, Méndez de Vigo ha mostrat "respecte a les decisions dels jutges", però seguidament ha avisat que "no es pot enganyar successivament als catalans". El ministre ja s'havia oposat anteriorment a la candidatura de l'expresident de l'ANC i, per això, ara reclama a les forces independentistes que "han de buscar una persona que sigui capaç de dur a terme les responsabilitats que suposa ser president del Govern", i ha conclòs: "Millor ens aniria si tots practiquéssim el respecte i l'acatament".En relació a les actuacions preses en el marc de les competències, en base a l'aplicació del 155, ha destacat el retorn del 20% de la paga extra del desembre del 2012 que faltava per retornar als treballadors públics, tal com ja estava previst. Tot i això, no ha avançat com actuarà en relació a la preinscripció escolar i la imposició anunciada del castellà en el sistema d'immersió lingüística, ja que recordat que hi ha temps fins a l'abril i ha afirmat que s'està estudiant la qüestió, per bé que ha insistit que mai no va parlar d'incloure una casella per escollir l'idioma d'escolarització.

