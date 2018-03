​Sant Cugat blinda definitivament Torre Negra

L'àmbit de Torre Negra, al terme municipal de Sant Cugat. Foto: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

L'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès ha fet un pas endavant per blindar l'espai natural de Torre Negra. L'Ajuntament classificarà 165 hectàrees del sector com a sòl no urbanitzable mitjançant l'aprovació provisional d'una nova modificació del Pla General Metropolità (PGM) i traslladarà l'expedient a la Comissió d'Urbanisme de Barcelona perquè hi doni llum verda de forma definitiva.L'objectiu és evitar que Núñez y Navarro construeixi 2.800 pisos a l'espai. Aquesta modificació és la tercera que l'executiu impulsa, després que el TSJC tombés els anteriors intents de preservar el sector."Estem segurs que l'estratègia que hem seguit aquest cop és correcta", ha assegurat el tinent d'alcalde d'Urbanisme, Economia i Hisenda, Damià Calvet, que ha explicat que entre les novetats que planteja el document destaca el fet que els tres nuclis existents en l'àmbit – una petita urbanització, el Club Tennis Sant Cugat i l'escola Avenç - s'han classificat com a sòl urbà.Alhora contempla que les àrees residencials de Can Bellet i Can Calao es consideraran verds privats i manté l'hípica de la zona en sòl no urbanitzable.

