Endesa inverteix 4,2 milions per automatitzar la xarxa elèctrica de Barcelona

Endesa aposta per l'automatització de la xarxa elèctrica a Barcelona. Foto: Endesa

Endesa ha instal·lat durant el 2017 fins a 194 nous telecomandaments en centres de transformació de la ciutat de Barcelona, uns nous sistemes de control remot que permeten realitzar maniobres d’operació a distància. D’aquesta manera es redueix el temps de resposta en cas d’incidències i s’assegura la continuïtat i qualitat del subministrament elèctric a la comarca. La inversió ha estat de gairebé 4,2 milions d’euros.Amb aquesta millora, el centre de control que Endesa té a Barcelona pot accionar a distància els dispositius de maniobra de les instal·lacions sense haver de desplaçar equips sobre el terreny en cas d'incidències, ja siguin pròpies o derivades de l'acció d'agents externs, ja que el centre de control rep informació que permet detectar i aïllar els defectes que puguin produir-se a la xarxa mitjançant els elements de detecció de pas de defecte. D’aquesta manera s’estalvia temps en la localització d’avaries, amb la conseqüent reducció del temps d’interrupció del subministrament elèctric als clients que s’alimenten d’aquestes instal·lacions, un total de 216.250.En concret, a 104 de les 194 instal·lacions també s’han substituït els elements de maniobra convencionals per cabines de nova tecnologia que incorporen un gas de característiques especialment aïllants. Els nous dispositius redueixen la necessitat de manteniment, ja que el gas incorporat s’autoregenera, a diferència de l’oli que pateix una descomposició gradual. Alhora, el material conté propietats dielèctriques, fet que impedeix una bona conducció de l’electricitat i disminueix el risc d’incidència, gràcies a la seva alta estabilitat tèrmica i química. Als 90 centres de transformació restants s’han portat a terme motoritzacions dels elements de maniobra ja existents, i també s’ha incorporat el telecomandament.En aquest sentit, una de les instal·lacions singulars que s’han reformat i actualitzat ha estat la que alimenta la Font Màgica de Montjuïc. El centre de transformació, ubicat al carrer de la Guàrdia Urbana, 12, està connectat a tres línies elèctriques diferents. Els treballs han consistit a substituir l’aparellatge de mitjana tensió, amb les noves cabines d’aïllament d’última tecnologia, a més a més del sistema de telecontrol per maniobrar la unitat a distància, i garantir, per tant, la fiabilitat d’aquest patrimoni urbà.Endesa està realitzant, en els últims anys, una important inversió en la tecnificació de la seva xarxa per dotar la infraestructura elèctrica dels darrers avenços tecnològics, amb l’objectiu de donar una resposta adequada a les especificitats del territori i a les necessitats del seu mercat. La reforma apropa les instal·lacions a un model de gestió més eficient de la xarxa mitjançant la automatització de les seves infraestructures, un aspecte bàsic de les anomenades xarxes intel·ligents o smart grids.

