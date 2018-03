Emotiu article d'agraïment de Cuixart a Pep Guardiola a través del «Guardian»

Pep Guardiola, a la posterior roda de premsa després de la final de Copa Foto: Youtube

L'entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, segueix lluint el llaç groc en suport als presos polítics catalans. Ho fa en els partits de Champions i en les rodes de premsa després de la sanció de la Federació Anglesa de futbol per fer-ho en partits de les competicions domèstiques. Aquest divendres, el diari britànic The Guardian publica una emotiva carta del president d'Òmnium Cultural empresonat a Soto del Real, Jordi Cuixart, titulada Com a pres polític, aprecio el suport de Pep Guardiola.No només cada pres polític, sinó qualsevol ésser humà de tot el món hauria d'apreciar el seu lideratge moral. Ens fa millors com a societat", apunta Cuixart després d'exposar la seva situació i d'agrair el gest de Guardiola amb el llaç groc, el qual recorda que no és com a favorable a la independència: "És només un símbol de solidaritat amb gent que ha estat empresonada injustament".També recorda les paraules del president de la Federació Anglesa comparant el llaç amb l'esvàstica, que considera "una clara manca d'informació sobre la situació a Espanya". Tot seguit, Cuixart recorda les paraules d'Amnistia Internacional assegurant que els delictes de "rebel·lió i sedició són excessius".Per últim, informa que han portat el cas a l'ONU i les paraules de Ben Emmerson, advocat especialista en drets humans alertant que aquest cas podria assentar un precedent "del dret de protesta arreu del món".

