Els Mossos alerten d'un augment de la reincidència en les desaparicions de menors d'edat

Un vehicle dels Mossos. Foto: Adrià Costa

Cada any a Catalunya es presenten, davant dels Mossos d'Esquadra, més de 4.000 denúncies per desaparicions. En els últims anys la dada s'ha estabilitzat, però la tendència canvia, i els efecte socials marquen variacions del tipus de persones amb més tendència a desaparèixer. Aquest és el cas dels adolescents. Una dada que alerta i preocupa a la policia catalana, ja que de les 4.356 denúncies que es van presentar el 2017, el 38% són de menors d'edat, especialment de joves d'entre 11 i 17 anys."Aquí veiem una continuïtat que ens preocupa", ha explicat al'inspector dels Mossos Jordi Domènech, cap de l'àrea central d'investigació de persones, justament el Dia Internacional dels Desapareguts. Tal com ha precisat, sis de cada deu desaparicions d'adolescents són dones, i un dels fets que preocupa més és que prop del 60% d'aquests casos són reincidents, és a dir, que ja han desaparegut en alguna altra ocasió: "Sempre que hi ha un menor que desapareix, preocupa, però no tant per la desaparició, sinó pel perill que aquest sigui al carrer".Normalment, ha reconegut, les desaparicions d'adolescents es comuniquen a la policia catalana després de poques hores, i s'acostumen a solucionar en pocs dies. En molts casos, l'adolescent desaparegut és a casa d'un amic, i el motiu són discussions familiars o motius amorosos. En termes globals, el 72% de les persones retornen voluntàriament durant els primers quatres dies, i el 94% dels casos es resolen en menys d'un mes.Per altra banda, ha destacat Domènech, cal remarcar que només un 6% del total de les denúncies per desaparicions corresponen a persones de més de 65 anys. D'aquestes, més de la meitat patia són gent que pateix una malaltia mental, malgrat que també ha puntualitzat que en molts casos es troba la persona abans de posar la denúncia, ja que la família s'acostuma a mobilitzar.L'entorn de Barcelona -on s'aplega el gruix demogràfic del país- és el punt de Catalunya on s'han detectat més denúncies per desaparicions. La Regió Policial Metropolitana Sud és la que va registrat més desaparicions, amb un total de 1.150. Aquí segueix la Regió Policial Nord amb 860 casos, i la centre amb 850 casos. La Regió Policial e Girona ha tingut aquest any passat 568 denúncies, mentre que Tarragona 488 i Ponent 169. En últims llocs es troba la Regió Policial Central amb 171 denúncies, el Pirineu Occidental amb 22 i les Terres de l'Ebre amb 51.Segons el cap d'Àrea d'Investigació de Persones, aquest any també s'ha posat en marxa un projecte d'intel·ligència per estudiar les dades de les persones desaparegudes. D'aquesta manera en poden sortir perfils que ajudin, ha afirmat, a tirar endavant projectes de prevenció. En aquest sentit, els Mossos també han volgut recordar que no cal que passin 24 hores per denunciar una desaparició.Els Mossos treballen, des del 2010, dins d'una unitat especialitzada de desaparicions en l'àmbit criminal. En el marc d'aquesta, es porten a terme totes les investigacions que puguin resultar amb víctimes. Segons Domènech, normalment hi ha dos casos a estudiar. El primer són les persones que moren per accident o a la muntanya. I la segona, on s'ha detectat major estabilitat, però que també preocupa més, es aquella que deriva de casos criminals.El 2010 es van portar a terme 22 investigacions amb 24 víctimes. Una dotzena dels casos van resultar ser homicidis amb posterior ocultació de cadàver. Dels 22 casos investigats, a més, 13 estan relacionats amb violència de gènere i, pel que fa a les víctimes, 19 són dones i cinc són homes.

