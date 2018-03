Poques idees i encara menys diners

Les empreses estan aprenent a aprofitar l'estranya inclinació de milions de ciutadans a promoure, distribuir i publicitar continguts aliens a gran escala

Lectors, oients, espectadors i internautes formen part d’una societat (hiper)consumista

Els aparells digitals contribueixen a refinar el sentit del tacte. Així, els mitjans de comunicació d'avui són manipulats interactivament, no com es feia abans, amb els diaris i les revistes. Aquesta innovació pot transportar els usuaris a una dimensió que encara està per descobrir, amb la realitat virtual, augmentada i mixta; la internet de les coses i els wearables; la intel·ligència artificial i el machine learning, el blockchain, etc.Amb tot, la transformació pot portar altres contrapartides: culturals, socials i morals. Serien rèdits que, malgrat que no es capitalitzessin en el compte de resultats, no haurien de ser menyspreats. Parlem en condicional, però, perquè les limitacions econòmiques impedeixen fer-ho en present.Els avenços tecnològics que estan a disposició dels mitjans i del seu públic escurcen la distància entre el desig i la seva materialització.Si les companyies del sector no troben finançament, els individus no podran entrar-hi, tocar aquestes informacions, viure-les. I això és extremadament decebedor perquè la tecnologia ja permet fer-ho.edifiquen la seva personalitat mitjançant els seu discursos —intencionats— i també sobre els seus comportaments —planificats o espontanis—, de manera que podem afirmar que aquestes organitzacions no són el que diuen ser, sinó allò que transmeten a partir de les seves actuacions en totes les esferes o àmbits.com l’anomena el filòsof francès Gilles Lipovetsky, la qual els lliga a una llista infinita de necessitats. En el moment en què un mitjà entra en aquest selecte grup, el de les necessitats de consum, es fa amb la fidelitat del públic.no són flamants contenidors per al vell material de sempre. Són les vies d’accés a un tot informatiu en què les barreres físiques es difuminarien —en condicional— si les idees periodístiques —més aviat, escasses— anessin acompanyades de diners —del tot, insuficients—.

