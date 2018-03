La Fiscalia s'oposa a l'excarceració de Jordi Sànchez per a la investidura

La Fiscalia del Tribunal Suprem ha rebutjat concedir la llibertat al candidat a la presidència de la Generalitat, Jordi Sànchez, o de concedir-li subsidiàriament permís per acudir al ple d’investidura del proper dilluns al Parlament de Catalunya. L’escrit presentat al jutge Pablo Llarena defensa que persisteix el risc de reiteració delictiva, i aquest és “majúscul”.El magistrat que instrueix el procediment contra el que va ser president de l'ANC i altres dirigents per delictes de presumpta rebel·lió, sedició i malversació de fons públics, Pablo Llarena, va demanar un informe sobre la petició d’excarceració realitzada per la defensa de Sànchez tant a la Fiscalia com a l’acusació popular, exercida en representació de la formació Vox, i els va donar un termini per respondre fins al mateix dilluns, 12 de març, coincidint amb la celebració del ple.Posteriorment, la defensa del candidat va remetre una segona petició al jutge perquè resolgués sense el tràmit el trasllat abans del proper dilluns en relació únicament al permís de sortida, una reclamació a la qual aquest dijous s’hi va sumar a través de carta el president del Parlament, Roger Torrent Es dona la circumstància –com ja s'esperava- que Vox esgotarà el termini per presentar les seves al·legacions. D'aquesta manera, el jutge Pablo Llarena no podrà resoldre abans de dilluns a les 10.00, hora prevista per al ple d'investidura.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)