«La noche de Halloween» celebrarà els seus 40 anys al Festival de Sitges 2018

La 51a edició del Sitges - Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya , que se celebrarà del 5 al 14 d'octubre, commemorarà l'estrena de La noche de Halloween, l'any 1978. Quaranta anys després, la popular pel·lícula dirigida per John Carpenter ha esdevingut una icona fundacional del subgènere conegut com a slasher.El gènere de l'slasher va dominar el cinema de terror des de finals dels anys 70 i durant tota la dècada dels 80– va establir unes regles i va certificar el protagonisme actiu i passiu dels adolescents en el gènere, mitificant personatges com Michael Myers o Jason Vorhees, a través d’una sèrie de productes de baix pressupost i gran rendiment comercial tant en les grans pantalles com en l’incipient negoci del lloguer de pel·lícules VHS.Moltes d’aquelles pel·lícules, en el seu moment poc o gens apreciades per la crítica, s’han anat convertint en títols de culte i la seva revisió es va produir gràcies a l’èxit de la saga Scream, creada per Wes Craven i que, al seu torn, va generar una nova onada d’slashers que, en molts casos, van ser remakes o seqüeles dels grans èxits dels vuitanta. Sitges recuperarà en una retrospectiva alguns dels millors títols del gènere.

