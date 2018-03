Sectors de Podem recelen de la candidatura de Domènech per liderar el partit

La senadora d'En Comú Podem, Celia Cánovas Foto: Europa Press

La candidatura del líder dels "comuns", Xavier Domènech, a la secretaria general de Podem Catalunya genera recels en un sector del partit, que no veuen amb bons ulls que una persona que ja dirigeix un altre partit aspiri ara també a liderar el seu. Especialment bel·ligerant és la rival de Domènech a les primàries, la senadora Célia Cánovas, que en un vídeo que ha publicat a Facebook lamenta que el secretari general de Podem, Pablo Iglesias, hagi donat suport explícit al líder dels "comuns". "Em dol molt que el nostre secretari general, Pablo Iglesias, a qui admiro i aprecio, vingui a donar un copet a l'esquena i suport a un candidat que no és de Podem. No deixaré d'oposar-m'hi i de protestar", explica la senadora i candidata. Cánovas defensa un "retorn als orígens" de la formació lila i argumenta que han d'anar amb els "comuns" a les eleccions i treballar-hi colze a colze, però garantint una "independència orgànica" dels partits. "Convisc amb ells al Senat i hi treballo molt bé, però això no treu que Podem tingui una independència orgànica. Això és el que jo reivindico", resumeix.A més de Cánovas, també opta a la secretaria general Noe Bail, que era secretària de feminismes en l'anterior direcció liderada per Albano Dante Fachin. Bail va preferir quedar-se a Podem i no marxar a Som Alternativa, la plataforma creada per l'exsecretari general de Podem Catalunya. La dirigent va decidir fer el pas avalada per membres d'alguns cercles que no entenen "l'objectiu de la candidatura" de Domènech."Sembla que el que es vol és dissoldre l'organització no pel mandat de l'assemblea, sinó per l'ocupació del seus espais de govern per la direcció d'un altre partit i per les persones seleccionades a dit des d'Estatal", assegura un membre d'un cercle metropolità. "Existeix malestar davant l'evidencia que l'assemblea és un procés teledirigit. Lluitem per evitar segons quines formes de fer política i precisament és el que sembla estar passant", lamenten.Domènech va argumentar que el seu objectiu és "estabilitzar" Podem Catalunya i garantir la confluència amb els "comuns". El seu projecte, ha precisat, no implica, però, la dissolució de les sigles de Podem Catalunya.

