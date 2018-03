ICV obre el meló de la implantació territorial dels «comuns»

"No té sentit que ens hipotequem amb candidatures que no sumen i que no representen el nostre projecte", diu un membre de l'executiva de Domènech

Catalunya en Comú celebrarà el seu primer aniversari amb almenys dos grans reptes per davant: consolidar la confluència amb la integració, encara pendent, de Podem i implementar-se territorialment de cara a les eleccions municipals del 2019. El primer objectiu esperen encarrilar-ho si Xavier Domènech guanya les primàries a Podem i assoleix la secretaria general del partit lila. El segon implica trobar un equilibri en un espai no exempt de les tibantors entre els partits que en formen part. Quadres territorials d'ICV, que és la formació que té un major desplegament als municipis, manifesten preocupació pel risc de quedar desdibuixats en les confluències territorials dels "comuns".Els ecosocialistes es reuneixen aquest dissabte al Prat de Llobregat -un dels seus grans feus- per celebrar una conferència organitzativa que els servirà d'avantsala de l'assemblea que els "comuns" programaran a la primavera. EUiA ho farà el dissabte 17 de març. La direcció de Xavier Domènech té clar que vol treballar les confluències territorials en funció de cada realitat municipal, però a través de "processos oberts" que permetin eixamplar l'espai. La premissa de partida és compartida pels dos coordinadors nacionals d'ICV, David Cid i Marta Ribas. Tanmateix, el debat que plantegen els seus càrrecs territorials els aboca a fer equilibris.Construir un espai de base i de múltiples procedències com va fer Barcelona en Comú o bé adaptar les estructures ja existents dels partits que formen part de la confluència. Aquests són els dos models que estan a sobre de la taula. "La pulsió està en si obres l'espai i aconsegueixes recuperar l'impuls de les candidatures municipalistes o bé si articules a partir d'allò que ja existeix", explica un dirigent de l'executiva dels "comuns". "No es tracta d'un simple canvi de sigles per unes que ja existien. Som un projecte polític nou i la confluència d'actors polítics ha d'atreure més enllà de la suma de cadascuna de les part", diu un altre dirigent de l'executiva de Xavier Domènech.I és que articular les candidatures municipals a partir d'allò que ja ha existit fins ara donaria avantatge als ecosocialistes perquè són els que més presència territorial tenen. Cid i Ribas, estan integrats a la direcció dels "comuns" i comparteixen que cal seguir apostant per la confluència i potenciar els "procesos oberts". "Aquest dissabte reafirmarem que la confluència té sentit i que cal anar més enllà de la suma de les parts", explica Cid.Ara bé, la cúpula d'ICV ha d'afrontar que són els seus alcaldes i dirigents territorials consolidats els que tensen la corda per no perdre el control de les candidatures a les municipals del 2019. "Tothom té clar que les alcaldies que tenim són un valor i l'objectiu de cara a les pròximes municipals l'objectiu serà mantenir-les", relata Cid, que defensa que cal "utilitzar tot el capital que té tothom" conscients que en alguns llocs són "forts" i en altres només tenen presència. Durant la presentació de la conferència, Ribas va posar "al servei" dels "comuns" tot el "bagatge" del seu partit per articular el desplegament territorial.Des de l'executiva de Catalunya en Comú sostenen, però, que no es buscarà només la presència, sinó candidatures representatives del projecte. "Les candidatures han de tenir lligam amb el partit, que es defineix com a sobiranista, progressista i partidari de la radicalitat democràtica. No té sentit que ens hipotequem amb candidatures que no sumen i que no representen el nostre projecte, que és a llarg termini", explica un dirigent de l'executiva.A més, l'objectiu de l'assemblea del mes d'abril és que no hi hagi fórmules restringides de confluència, sinó que s'adaptin a la realitat de cada territori. A Badalona, per exemple, l'entorn de Domènech dona per descomptat que s'ha de tornar a repetir la candidatura Guanyem Badalona en Comú, on els "comuns" es van presentar amb la CUP. En altres territoris donen per descomptat que potser no es podrà reproduir l'aliança entre ICV, EUiA, Podem i "comuns" perquè algun dels actors pot acabar quedant fora per desacord o per absència. "A cada territori, el nostre projecte el poden representar diferents sensibilitats. No venim a fer la mateixa política que els partits tradicionals i, per tant, no restringirem fórmules. Per això no es pot donar res per descomptat", afirmen."La falta d'organització territorial ha estat una enorme dificultat per articular els debats polítics, arrelar l'organització a les localitats, incorporar nous companys i companyes que no participen en cap força política i fer la campanya electoral en igualtat de condicions que els nostres adversaris polítics", recull el document que se sotmetrà a votació, que conclou que el territori "no ha estat protagonista principal en la construcció de l'espai". És aquí on els ecosocialistes busquen fer-se valer."Cal analitzar els encerts i sobretot les insuficiències en el procés de construcció de Catalunya en Comú", recull la ponència que ICV sotmetrà a votació i que ha rebut una seixantena d'esmenes. El document subratlla l'èxit de les municipals del 2015 per guanyar alcaldies com la de Barcelona, però també les de Montcada, Castelldefels, el Prat, Sant Feliu de Llobregat i Santa Perpètua, totes elles governades -en el cas de Castelldefels, els dos primers anys- per alcaldes ecosocialistes. En canvi, subratlla el "toc d'alerta" que ha de suposar el resultat dels "comuns" el 21-D.Més enllà de la polarització, l'atribueixen al fet que no s'hagi criticat prou i "sense complexes" el "processisme", que no s'ha visibilitzat l'aposta per un nou encaix de Catalunya dins d'Espanya - i al trencament del pacte amb el PSC a Barcelona -ni Colau ni ICV ho volien-. El corrent Federalistes amb Iniciativa, del qual en formen part membres de l'executiva d'ICV, ha estat especialment bel·ligerant amb aquestes qüestions i faran sentir la seva veu durant la conferència. Reivindiquen que es parli de "federalisme" sense complexes, desmarcar-se dels independentistes i que es reconegui el llegat de Catalunya Sí que es Pot, una qüestió que sí que recull el document presentat per la direcció.Des de l'executiva de Xavier Domènech recorden, però, que l'assemblea de l'abril serà de caràcter organitzatiu i que, per tant, no es parlarà de la línia política. "El camí polític no s'obrirà. Ja el vam debatre fa un any", resumeixen. Cid treu ferro a l'assumpte. "Tenim una proposta nacional clara, però ens ha faltat punch a l'hora de defensar-la", assegura. Conclou que, de fet, es tracta d'una diferència de "matisos i d'accents" però en cap cas d'estratègia.

