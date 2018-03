L'Audiència Nacional deixa en llibertat l'exdirector dels Mossos amb mesures cautelars

La jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela ha deixat l'exdirector dels Mossos d'Esquadra Pere Soler en llibertat amb mesures cautelars però sense fiança. La decisió ha arribat després que aquest hagi declarat en la causa per l'1-O, en què està investigat per dos delictes de sedició pels fets de la conselleria d'Economia del 20 i 21 de setembre, i el referèndum de l'1 d'octubre.Soler, però, haurà de presentar-se cada 15 dies davant d'un jutjat i entregar el passaport, de manera que no podrà sortir de l'Estat. La Fiscalia, per la seva part, demanava una fiança de 100.000 euros per a l'exdirector dels Mossos, una mesura cautelar que la jutgessa no ha acceptat.Aquest divendres també ha declarat l'exsecretari general d'Interior i número dos de Joaquim Forn, Cèsar Puig, per qui s'ha seguit un procediment judicial similar. En aquest cas, la Fiscalia també ha demanat una fiança de 100.000 euros, que la jutge ha descartat, i finalment Puig ha quedat en llibertat amb les mateixes mesures cautelars que en el cas de Soler.Fonts jurídiques han indicat que, en la seva declaració, Forn ha assumit una possible manipulació d'actes dels agents autonòmics desplegats durant la jornada del referèndum. Segons les mateixes Fonts, Forn ha avisat que ell no es dedicava a dirigir els operatius policials dels Mossos, un argument que també ha esgrimit Puig. A més, el número dos ha assenyalat durant la seva compareixença que es dedicava a qüestions pressupostàries i tècniques i que, per tant, mancava de comandament per donar instruccions de tipus operatiu als Mossos.Tots dos estan imputats en la mateixa causa oberta per Carmen Lamela contra l'excap dels Mossos, el major Josep Lluís Trapero, i la intendent del cos Teresa Laplana. La magistrada de l'Audiència Nacional actua a instàncies de la Fiscalia, que considera que tots dos van tenir un paper "decisiu" a l'hora de fer realitat el referèndum. A banda dels dos delictes de sedició, Lamela apunta ara un possible delicte d'organització criminal.El primer en arribar ha estat Cèsar Puig acompanyat del seu advocat Jaume Alonso-Cuevillas quan passaven cinc minuts de dos quarts de nou. Deu minuts més tard, ha entrat a l'Audiència l'exdirector dels Mossos Pere Soler. Tots dos van ser destituïts per l'aplicació del 155. Amb la imputació de Soler i Puig, ja són quatre els investigats en aquesta causa. Trapero ja ha declarat en dues ocasions davant de l'Audiència Nacional i ha sortit en llibertat amb mesures cautelars (retirada de passaport, prohibició de sortir de l'Estat i compareixences periòdiques al jutjat).La darrera declaració de Trapero a l'Audiència va ser al febrer pels fets de l'1-O i la Fiscalia sol·licitava per a ell presó provisional sota fiança de 50.000 euros. La magistrada, però, va desatendre la petició. En aquella declaració, va relatar que havia mantingut dues reunions amb Puigdemont i Forn abans del referèndum i que ja va advertir que els Mossos no acompanyarien el procés independentista adduint la neutralitat del cos.Ha estat la Fiscalia la que ha demanat a Lamela que els investigui considerant que formaven part d'una organització per dur a terme el referèndum. Segons el fiscal, tant l'exdirector dels Mossos com el major Trapero "es van veure amb l'obligació de transmetre la sensació" que acatarien les ordres d'impedir el referèndum "quan en realitat no tenien la més mínima intenció de fer-ho".Per contra, segons el fiscal, "la seva col·laboració [dels Mossos] amb la celebració del referèndum va anar més enllà de la inactivitat i es va convertir en una acció a favor de la seva consumació".En aquesta línia, recollia un seguit d'exemples de la suposada inacció dels agents i de "l'actitud passiva" dels agents malgrat la "resistència activa" dels votants de l'1-O i de les persones que protegien els centres de votació. En aquest relat, el fiscal destacava les suposades lesions que van patir els agents de la policia espanyola a cadascun dels punts que van intervenir.La magistrada ha de determinar si, com diu el fiscal, no només hi va haver "inacció", sinó també actes de "col·laboració real i efectiva" dels Mossos durant la celebració del referèndum. Segons la Fiscalia, aquests fets "només poden ser conseqüència d'una actuació policial coordinada i subjecta a les prèvies instruccions dels caps dels Mossos d’Esquadra i dels responsables de la Conselleria d’Interior de la Generalitat".