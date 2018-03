​Barcelona projecta amb la Generalitat un gran pols d'equipaments sociosanitaris a la Magòria

Pérez, Colau, Elvira i Tarafa presenten els equipaments de la Magòria. Foto: Jordi Bes

Plànol del futur pol d'equipaments de la Magòria. Font: Ajuntament de Barcelona

La Magòria es convertirà en un nou pols d'equipaments sociosanitaris. L'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat han presentat aquest divendres el projecte per als terrenys d'aquesta zona de la capital catalana, ubicada entre la Gran Via i Can Batlló. Es tracta d'un dels solars que el consistori va comprar al Govern perquè el metro pugui arribar enguany al barri de la Marina amb dues estacions de la línia 10, i que ara ja comencen a tenir un destí, però que encara no té calendari. Les administracions estimen que la transformació pot començar a ser una realitat a partir del 2022.La inversió global ascendeix a uns 60 milions d'euros, i implica ara que part del terreny que va comprar el consistori el cedeixi ara a Salut per edificar dos equipaments. Es tracta d'un sociosanitari públic de 240 llits destinat a pacients crònics i que funcionarà com a centre de referència per a l'Àrea Integral de Salut Barcelona Esquerra, que inclou els 500.000 habitants de Sants-Montjuïc, les Corts, Sarrià i l'Esquerra de l'Eixample. També es preveu un Centre d'Urgències d'Atenció Primària (CUAP), que haurà d'evitar que els veïns de Sants s'hagin de desplaçar al de Manso.Així es dona compliment al conveni d'inversions en equipaments sanitaris 2016-23 signat per l'Ajuntament i la Generalitat. El consistori preveu situar en el mateix edifici tres recursos socials: un servei d'atenció a la infància i adolescència, i a les seves famílies; un centre de serveis socials de referència territorial en l'atenció a la dependència, i un pioner per a persones drogoaddictes que necessiten ser ingressades. Aquests cinc equipaments impliquen una inversió total de 35 milions d'euros, el gruix dels quals els aportarà la Generalitat, però l'Ajuntament finançarà els tres centres que no són estrictament sanitaris.Els usuaris de l'equipament per a drogoaddictes hauran d'arribar-hi derivats d'altres recursos, i també podran consumir-hi droga si és estrictament necessari com si fos una sala de venipunció, servei denominat també narcosala. Es tracta d'un recurs inèdit en tota la ciutat, i que ha de donar resposta a un fenomen no resolt per ara: què fer quan algú addicte als estupefaents necessita ser ingressat, per exemple quan es pateix una malaltia, i alhora no pot deixar la droga. Als hospitals no se'ls permet consumir-ne.Els 25 milions d'euros restants han de servir per impulsar 14.000 metres quadrats de sostre destinats a 150 pisos dotacionals en règim de lloguer, i que es reservarà per a col·lectius específics, com gent gran o persones socialment i econòmicament vulnerables. Es tractarà de la setena promoció pública de la zona, tenint en compte Can Batlló – en la seva transformació el consistori preveu invertir 64 milions aquest mandat -: en total són 441 habitatges públics o de preu assequible, i si se sumen als que desenvolupa el sector privat es preveuen un total de 1.164 pisos, dels quals 179 ja estan lliurats i 314 estan en construcció.Per últim, es recuperarà el camp de futbol de La Magòria, i s'urbanitzaran més de 5.000 metres quadrats de zona verda. El govern municipal espera acabar aquest mandat, que s'esgota el maig del 2019, amb els projectes arquitectònics acabats, i en funció d'això es podrà establir un calendari d'actuacions, segons ha ressaltat la regidora de Sants-Montjuïc, Laura Pérez. Per a l'Ajuntament, el camp de futbol és prioritari perquè és "una reivindicació històrica veïnal", ha insistit. La comissionada de Salut, Gemma Tarafa, també ha destacat que el pla presentat és "pas de gegant" pel que fa a la integració social i sanitària.En tot cas, l'alcaldessa, Ada Colau, ha reivindicat que les administracions treballin "a ple rendiment" per objectius comuns més enllà de les dificultats polítiques i les discrepàncies. El director del Servei Català de la Salut (CatSalut), David Elvira, ha subratllat que "desgraciadament i de forma il·legítima" no ha pogut ser a l'acte el conseller de Salut, Toni Comín, que està exiliat a Brussel·les. Preguntats pel fet que hi hagi hagut tants canvis de mans en els terrenys abans de decidir com desenvolupar-los, Colau i Elvira han defensat que el que han fet és donar sortida a diverses demandes relatives al metro i de caràcter social.

