Èxit de públic en l'estrena de «Path to Everest», el nou film de Kilian Jornet

Més de 30 sales del país han programat sessions de la pel·lícula durant les properes setmanes. A més, National Geographic acaba d’atorgar a Kilian Jornet el premi d’Aventurer de l’Any 2018 després dels seus dos ascensos a l’Everest el maig del 2017. “Em sento molt feliç de poder compartir la pel·lícula i el final del projecte Summits of My Life amb tots els espectadors, espero seguir compartint reptes amb tots vosaltres”, afirmava Jornet.L'estrena del documental Path to Everest, que narra la trajectòria vital de Kilian Jornet fins al cim més alt del món i conclou el projecte Summits of My Life, ha reunit més de 3.000 persones a les sales de cinema de Bilbao, Pamplona, Madrid i Barcelona.L'assistència de públic ha estat tot un èxit en les quatre premières que han comptat amb la presència del corredor de muntanya. En totes elles, Jornet ha explicat la seva experiència al sostre del món: “Em sento molt feliç de poder compartir la pel·lícula i el final del projecte Summits of My Life amb tots els espectadors, i espero seguir compartint reptes amb tots vosaltres”, comentava.616 persones van acudir a l’estrena de Path to Everest a Bilbao el passat 1 de març en un acte presentat per l’alpinista i poeta Juanra Madariaga. El mateix dia també va tenir lloc la presentació a Pamplona, on 746 persones van poder gaudir de la pel·lícula juntament amb Kilian Jornet i Josep Serra, director de la pel·lícula.El passat dimecres 7 de març Kilian Jornet va viatjar fins a Madrid per presentar el film davant de 688 assistents de la mà d’Alberto Hernández, editor en cap de Runner’s World. Finalment, ahir dijous Barcelona va tancar la gira amb una espectacular afluència de públic que va sumar fins a 2.000 espectadors. Tots ells van poder gaudir d’un acte presentat pel cap d’esports de TV3, Bernat Soler, en un acte que va omplir els Multicines Aribau de gom a gom.A més d’aquestes quatre projeccions, Path to Everest es podrà veure en més de 30 sales de cinema arreu d’Espanya, sense la presència de Kilian Jornet. Ciutats com Mallorca, Alacant, Granada, Tenerife o León comptaran amb projeccions de la pel·lícula, un fet força insòlit per una pel·lícula documental d’aquestes característiques. Es pot veure la programació de les projeccions al web de la pel·lícula. Al mateix temps que Kilian Jornet presentava la pel·lícula arreu del país, li arribava una feliç notícia. National Geographic ha tornat a premiar Kilian Jornet com a Aventurer de l'Any 2018 reconeixent el seu doble ascens a l'Everest en solitari, sense oxigen ni cordes fixes.“Estic molt content de tornar a rebre aquest premi que reconeix activitats d’aventura arreu del món. A més, compartir-lo amb esportistes com Alex Honnold a qui admiro molt, encara ho fa més especial i ajuda a que més gent pugui conèixer els nostres petits mons”, explicava Jornet.Jornet ja havia obtingut aquest guardó l'any 2014 i enguany el comparteix amb altres aventurers com l’escalador Alex Honnold, la surfista Emi Koch, el ciclista de muntanya Rajesh Magar, els fotògrafs Cristina Mittermeier i Paul Nicklen, l’escalador i esquiador de muntanya Hilaree Nelson O’Neill o l’ultramaratoniana Mirna Valerio. El guardó, atorgar anualment per National Geographic, premia activitats remarcables d’aventura del darrer any.

