Colau replica a Puigdemont que anar a eleccions suposa «molts mesos més de 155»

Ada Colau, a Catalunya Ràdio Foto: Catalunya Ràdio

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha alertat Carles Puigdemont que repetir eleccions suposaria allargar uns mesos més l'aplicació de l'article 155 a Catalunya i que això el país "no s'ho pot permetre".Hores després que l'expresident de la Generalitat assegurés en una entrevista que repetir comicis "no seria cap tragèdia" , Colau l'ha contradit recordant que la ciutadania "està cansada" i que l'única manera de posar el punt i final a la repressió de l'estat espanyol a Catalunya i de donar resposta a les necessitats reals de la ciutadania és formar govern "quan abans millor". "Els demano que per responsabilitat i sentit de país formin govern", ha afegit.En declaracions a El matí de Catalunya Ràdio , l'alcaldessa també ha descartat que els comuns votin a favor de la investidura de Jordi Sànchez perquè el país necessita "un govern presencial i efectiu". "Sense discutir la legitimitat de Sànchez, creiem que Catalunya no es pot governar des de Brussel·les o la presó", ha reblat.

