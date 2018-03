El grup de l'«ABC» ultima la compra d'«El Periódico»

Assemblea a la redacció d'«El Periódico» Foto: Comitè Periódico

El grup Vocento, propietari de l'ABC i el Correo, ultima la compra d'El Periódico, segons ha pogut saber. Les negociacions per adquirir la compra de la capçalera barcelonina estan en la recta final a poques setmanes que es realitzin els primers acomiadaments de l'ERO.Ja s'han començat a comunicar els primers afectats per l'expedient de regulació que s'aplicarà a finals de març. Concretament, es tracta d'una vintena de persones entre les quals el departament de català –encarregat de la traducció-. Segons fonts consultades per aquest diari es tracta d'una tasca que s'externalitzarà. També s'acomiadaran persones dels departaments de fotografia i maquetació. L'ERO pot acabar afectant un total de 177 persones al conjunt del grup Zeta, 85 de les quals a El Periódico. El comitè assegura que forma part d’una mesura exigida pels bancs creditors davant la incapacitat d'eixugar un deute que se situa al voltant dels 100 milions d’euros.

