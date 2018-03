Jordi Graupera apunta a l'alcaldia de Barcelona

Jordi Graupera, al Dia de la Cambra a Vic. Foto: Adrià Costa

El dia 20 de març pensarem Barcelona. Veniu-hi. https://t.co/R3YdhM7xaH — Jordi Graupera (@JordiGraupera) 9 de març de 2018

20 de Març, 7 de la tarda, Paranimf de la UB. Conferència de @JordiGraupera: "Una proposta per a Barcelona."



👉 Reserva-hi seient a https://t.co/NPKDB1S7lZ pic.twitter.com/yG5Npm9zVD — Barcelona és capital (@bcnescapital) 9 de març de 2018

Sota el títol "Una proposta per Barcelona", el periodista i doctor en Filosofia Jordi Graupera protagonitzarà una conferència al Paranimf de la Universitat de Barcelona el proper 20 de març. Així ho ha anunciat aquest divendres al seu compte de Twitter i a un extens mailing que ha enviat a mitjans de comunicació i particulars. Graupera apunta a l'alcaldia de Barcelona i podria anunciar que proposa unes primàries obertes per tal d'escollir candidat."Mai el moment havia estat tan propici per proposar idees noves i per construir nous instruments", apunta al correu d'invitació a la xerrada, on assegura que la seva pretensió és "compartir les meves idees amb tu", a més d'escoltar "les teves". "I m’agradaria que plegats construíssim la manera de donar-nos veu", rebla.Tot apunta que l'actual investigador a la Universitat de Princeton té intenció de presentar-se a les eleccions municipals a Barcelona, que tindran lloc l'any vinent. "La batalla per Barcelona serà duríssima", apunta, dies després que la dirigent del PDECat, Neus Munté, ja fes el pas per ser candidata a l'alcaldia que actualment posseeix Ada Colau . Alfred Bosch, per la seva banda, també serà confirmat com a candidat d'ERC.És per això que considera que "abans no es converteixi en un galliner, val la pena aturar-nos i posar sobre la taula aquestes idees i instruments".La proposta, de moment, s'assenta sobre el lema "Barcelona és capital" i ja compta amb una pàgina web

