Trump es reunirà amb Kim Jong Un per aconseguir «desnuclearització» de la península de Corea

Donald Trump Foto: Europa Press

El director de Seguretat Nacional de Corea del Sud, Chung Eui Yong, ha assegurat aquest dijous que el president dels Estats Units, Donald Trump, ha acceptat reunir-se al maig amb el líder nord-coreà, Kim Jong Un, en el que ha descrit com un intent per part del dirigent nord-americà d’aconseguir la “desnuclearització permanent” de la península de Corea.La resposta de Trump s’ha produït poc després que l’enviat sud-coreà entregués al magnat una carta de Kim en la qual convidava el president estatunidenc a reunir-se amb ell a Corea del Nord.Chung ha indicat durant una roda de premsa a la Casa Blanca que Kim ha “expressat la seva disposició a mantenir una trobada amb Trump tan aviat com sigui possible”, i ha destacat que el dirigent nord-americà “ha valorat que hagi pres aquesta decisió”.El representant del govern sud-coreà ha asseverat, a més, que la reunió, prevista per al maig, té com a principal objectiu abordar la situació a la regió i aconseguir la desnuclearització permanent de la regió.En aquest sentit, Chung ha informat que Kim s’ha “compromès a aconseguir la desnuclearització” i que deixarà de banda “qualsevol tipus d’assaig balístic o nuclear”. Segons la delegació sud-coreana, el president de Corea del Sud, Moon Jae In, ha expressat “gratitud personal” a Trump per la gestió de la crisi nord-coreana."El seu lideratge i les seves polítiques de màxima pressió, juntament amb la solidaritat a nivell internacional, ens han portat a aquesta conjuntura", ha continuat.D'altra banda, la portaveu de la Casa Blanca, Sarah Sanders, ha asseverat que "el president Trump aprecia les amables paraules de la delegació nord-coreana i el president Moon" i ha confirmat que Trump "acceptarà la invitació de Kim"."Estem desitjant que es produeixi la desnuclearització de Corea del Nord. Mentrestant, totes les sancions i la pressió exercida sobre Pyongyang continuaran", ha afegit Sanders en un comunicat recollit per l'agència de notícies Reuters.L'anunci ha tingut lloc després d'un any de tensions a nivell internacional davant dels diferents assaigs balístics realitzats per Pyongyang, que va amenaçar en diverses ocasions amb atacar territori nord-americà, durant l'últim any.Tant el Govern sud-coreà com el nord-americà han destacat en diverses ocasions la importància d'abordar la qüestió nord-coreana a través de la via diplomàtica, sense obviar la importància d'estar preparats davant un possible atac per part de Corea del Nord.La tensió a la regió ha disminuït recentment amb motiu de l'acostament entre les dues Corees, que van reprendre el gener el diàleg intercoreà després de diversos anys de silenci.

