Puigdemont: «No seria cap tragèdia repetir eleccions»

Carles Puigdemont, en una imatge recent, a Brussel·les. Foto: ACN

L'escenari d'unes noves eleccions, tot i ser un horitzó que ara per ara no es contempla entre les files independentistes, està inevitablement sobre la taula. El president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, n'ha parlat aquest dijous. E n una entrevista a El Punt Avui , el cap de l'executiu català exiliat a Brussel·les ha tret ferro a la possibilitat d'uns nous comicis i les conseqüències que aquests podrien tenir per l'independentisme. Assegura que no seria l'escenari desitjat en aquests moments, però que "no és cap tragèdia".Les noves eleccions les preveu la llei i, en tot cas, tal com apunta Puigdemont, si s'arriba a aquesta situació, haurà estat per la manca de respecte democràtic de l'Estat, que, amb les traves a la seva investidura i a la de Sànchez, no "haurà acceptat el resultat del 21-D".Aquest mateix dijous, Puigdemont ha recorregut davant del Tribunal Suprem el seu cessament com a president de la Generalitat per l'article 155 de la Constitució, segons publica aquest dijous el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).El recurs contenciós administratiu contra el reial decret aprovat pel govern espanyol s'ha interposat a la sala tercera, secció quarta, del Suprem. Aquell reial decret, aprovat el 27 d'octubre del 2017, disposa el cessament de Puigdemont, en virtut de les mesures autoritzades pel ple del Senat respecte de la Generalitat en aplicació de l'article 155 de la Constitució.El Suprem ha donat ara nou dies perquè les parts que ho considerin oportú es personin al litigi.

