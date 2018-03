Les incorporacions d'última hora animen la cursa del PDECat a Barcelona

Neus Munté, en la presentació de la candidatura per liderar el PDECat a Barcelona Foto: ACN

Albert Salvador va ser gerent del Cercle d'Economia durant quinze anys i gaudeix d'una agenda notable en el món empresarial barceloní

Jaume Ciurana i Xavier Trias, del PDECat Foto: Jordi Bes

El termini per presentar candidatures a les primàries del PDECat a Barcelona acaba aquest divendres, i ho fa a l'espera que nous dirigents facin el pas. De moment, Neus Munté Carles Agustí són els únics que han oficialitzat la voluntat de convertir-se en caps de cartell del partit a les eleccions municipals del 2019, però hi ha un parell de dirigents més que sospesen participar en el procés intern. Són Albert Salvador, ex-cap de gabinet de Xavier Trias i gerent del Cercle d'Economia durant quinze anys, i Jaume Ciurana, cap de files del Grup Municipal Demòcrata a l'Ajuntament de Barcelona.Ciurana va substituir Joaquim Forn quan el van fer conseller d'Interior, el juliol del 2017 i té una àmplia experiència com a regidor. Quan Trias va ser alcalde, el dirigent barceloní del PDECat va ser tinent d'alcalde de Cultura. Tradicionalment alineat amb el sector més socialdemòcrata del partit -liderat per Josep Rull i Carles Campuzano, entre d'altres-, optar a ser cap de cartell del partit seria un pas lògic tenint en compte la seva posició actual. Ciurana sospesarà fins al final la decisió amb el seu entorn més immediat.En el cas de Salvador, la possibilitat de fer el pas ja l'ha consultat amb Artur Mas, expresident del PDECat, i també amb Trias. Té programada una reunió al llarg del matí amb Munté, que apareix com a favorita en totes les travesses. L'ex-cap de gabinet de Trias té una bona agenda de contactes en el món empresarial -per la seva experiència com a gerent del Cercle d'Economia durant quinze anys- i actualment és el soci director de l'empresa Solsona Comunicació. En cas de presentar-se, seria el dirigent amb menys projecció pública d'entre tots els aspirants nacionalistes a l'alcaldia.Un cop formalitzada la precandidatura , cada un dels aspirants ha de presentar 100 avals de militants del PDECat -que no es poden repetir, és a dir, cada associat només pot avalar un dels que s'acabin presentant- i 500 suports entre la ciutadania. El reglament marca que les votacions es faran entre l'11 i el 12 de maig, de manera que el candidat tingui un any de preparació per batre's contra Ada Colau.Malgrat que Munté parteix com a favorita, dirigents consultats assenyalen que "no té per què" acabar sent candidata, especialment si s'acaba bastint una fórmula a l'estil Junts per Barcelona, possiblement amb un "independent de prestigi" al capdavant. Una altra de les opcions que ha estat damunt la taula de la cúpula del PDECat és formar una candidatura unitària amb ERC, malgrat que els republicans no compren la idea. Alfred Bosch ja ha estat confirmat com a cap de cartell i aspira a desbancar Colau."El que no podem fer és dir-nos Junts per Barcelona i tenir només noms del partit a dins", assenyala aun alt dirigent del partit consultat. En aquest sentit, la intenció de la federació barcelonina del PDECat és sumar gent de fora del formació a la llista. "Aspirem a un projecte transversal", sostenia divendres passat Mercè Homs, presidenta del partit a la capital catalana. Homs, en les eleccions catalanes del 21-D, va fer costat a la proposta de Carles Puigdemont de concórrer a través d'una agrupació d'electors, al marge de l'estructura tradicional de l'antiga Convergència.

