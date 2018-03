El jutge de l'1-O nega que la Guàrdia Civil vulneri els drets dels investigats

Càrregues policials a Girona Foto: Carles Palacio

Josep Maria Jové i Lluís Salvadó, després de ser detinguts el 20 de setembre Foto: ACN

El titular del jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona, ​​Juan Antonio Ramírez Sunyer, ha avalat el paper investigador de la Guàrdia Civil a la causa pel referèndum de l'1 d'octubre i ha determinat que les indagacions que realitzen no vulneren els drets dels investigats. Així ho exposa en una interlocutòria del 19 de febrer i al qual ha tingut accés Europa Press, en la qual respon al recurs de reforma interposat per Josep Maria Jové, ex-secretari general de Vicepresidència , que va al·legar que les diligències practicades per la policia judicial vulneraven el seu dret a un judici just.El magistrat instructor raona que aquesta pretensió no pot tenir lloc atès que aquesta causa està en fase d'investigació i afegeix que l'Institut Armat "mai ha anat més enllà" dels seus mandats "escrupolosament" complerts. En relació al recurs presentat pel director d'Estratègia i Innovació del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat (CTTI), Josué Sallent Ribes, el jutge li respon que resulta "sorprenent" que es tracti de fonamentar la impugnació en el fet que les declaracions en seu policial menyscaben els seus drets de defensa.Els dos recursos es van presentar contra la providència del 28 de gener en què es dóna resposta a les reivindicacions formulades per les defenses dels acusats contra la tasca d'investigació de la Guàrdia Civil. Sobre això, el fiscal va impugnar el recurs en un escrit en el qual recorda que les diligències policials es fan sempre sota la direcció del jutjat d'instrucció.Afegeix el fiscal que compleixen amb la seva tasca de demanar la informació necessària i que pot ser d'utilitat per a la causa que s'investiga des del mes de febrer de l'any passat, sense que es vulneri el dret a la defensa dels investigats. Afegeix a més que aquests tenen coneixement d'aquestes diligències un cop el jutge les incorpora a la causa i per tant "no hi ha cap vulneració" del dret al·ludit.Sobre aquest punt el magistrat Ramírez Sunyer matisa que cap rellevància té el caràcter secret de les actuacions ni l'elevada pena que es pogués imposar als investigats i, per tant, el caràcter secret de la causa no afecta els drets d'aquests sinó únicament al de poder tenir trasllat de la causa i coneixement de les actuacions fins al moment.

