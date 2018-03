La subdelegada del govern espanyol a Lleida abandona un acte perquè hi havia fotos dels presos

La subdelegada del govern espanyol a Lleida, Imma Manso, ha abandonat l'acte d'homenatge al patró dels Bombers perquè hi havia fotos de presos polítics a les cadires. Manso ha decidit abandonar l'acte després de demanar al cap de Bombers de la Regió de Lleida, Jordi Solà, que es retiressin les imatges, una petició que no ha estat atesa.Davant de la negativa, Manso ha optat per marxar del recinte juntament amb les portaveus de C's i PP, Ángeles Ribes i Dolors López, que han seguit els passos de la política del PP. Solà ha indicat que l'acte era organitzat per l'Agrupació Cultural Recreativa dels Bombers i no per la Generalitat. La missa s'ha acabat celebrant amb els retrats d'Oriol Junqueras, Joaquim Forn i els "Jordis" i sense la presència de les polítiques unionistes.

