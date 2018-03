Antonio Baños presenta candidatura per a la direcció de l'ANC

Antonio Baños Foto: Adrià Costa

Aquí mi aval de la territorial de Nou Barris para presentarme al Secretariat Nacional de la ANC. Seguimos! Fem República! pic.twitter.com/MRgplmf9e7 — Antonio Baños (@antoniobanos_) 8 de març de 2018

L'exdiputat de la CUP al Parlament i portaveu de Súmate, Antonio Baños, ha anunciat aquest dijous que presenta candidatura per ser membre del proper secretariat nacional de l'ANC, la direcció de l'entitat sobiranista."Aquí el meu aval de la territorial de Nou Barris per a presentar-me al Secretariat Nacional de l'ANC. Seguim! Fem República!", ha expressat en una anotació a Twitter.L'ANC ha convocat els seus socis el dissabte 17 de març per triar els 77 membres del Secretariat Nacional; després, els 77 membres que ho aconsegueixin, hauran de triar d'entre ells el nou president de l'entitat.Fins ara tres persones han mostrat la seva predisposició a estar en el proper secretariat i presidir l'entitat: l'actual cap de premsa, Adrià Alsina; el president del Ciemen, David Minoves, i el vicepresident del Cercle Català de Negocis, David Fernández.Actualment l'entitat no té president: l'últim que ho va ser Jordi Sànchez que, sent ja a la presó, va renunciar al càrrec per anar a les llistes de JxCat, i actualment és el candidat a la presidència de la Generalitat

