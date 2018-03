Neus Bonet seguirà com a degana del Col·legi de Periodistes

La periodista Neus Bonet continuarà sent la degana del Col·legi de Periodistes de Catalunya. Així ho ha comunicat aquest dijous la Junta Electoral Central després de verificar la candidatura "Més periodisme" com l'única que havia concorregut a les eleccions. L'editora dels caps de setmana a Catalunya Ràdio, doncs, revalida el càrrec que va ostentar el 2014.Tal com ha detallat el mateix Col·legi, el traspàs de poders i càrrecs entre l'actual i la nova Junta de Govern es farà efectiu les pròximes setmanes. S'haurà de complementar amb els vocals sorgits de les juntes de cada demarcació, encapçalades per Coia Ballester a Tarragona, Joan Ventura a Girona, Josep Baubí a les Terres de l'Ebre, Rafael Gimena a Lleida i Enric Badia de la demarcació de la Catalunya Central.La candidatura de Bonet estava formada per Joan Maria Morros, Gemma Nierga, Carles Prats, Mònica Planas, Ismael Nafría, Laia Forés, Francesc Canosa, May Revilla, Xavi Vilà, David Melgarejo, Cristina Salvador, Pipo Serrano, David Badia, Laura Saula i Marc Vicens. La llista ha replegat 330 avals, superant en més d'un 60% el total d’avals necessaris per a presentar-se a les eleccions.

