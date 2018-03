Una dona es nega a cedir un vídeo a Antena3 «fins que no deixeu de manipular sobre Catalunya»

Imatge d'un informatiu d'Antena3 en una imatge d'arxiu

Buenos días. Podríamos emitir estos dos vídeos en las Noticias de Antena 3? Muchas gracias. — Antena3Catalunya (@A3Catalunya) 8 de març de 2018

No, no podéis. No tengo ninguna intención de proteger a los @mossos, pero no pienso cederos ninguna imagen hasta que no dejéis de manipular la información sobre lo que pasa en Catalunya. Gracias por el interés! https://t.co/pM8XDNOnqz — Carmen P (@maihaviaditque) 8 de març de 2018

La usuària de Twitter @maihaviaditque s'ha convertit en viral aquest dijous a la tarda després de negar-se a cedir un vídeo a Antena3 amb un potent argument: "Fins que no deixeu de manipular la informació sobre el que passa a Catalunya". Aquesta resposta ha sorgit després de la petició de la cadena de publicar un vídeo sobre la vaga feminista que hi ha hagut a Barcelona i en el qual els agents dels Mossos han actuat davant d'un grup de dones concentrades."No, no podeu. No tinc cap intenció de protegir els Mossos, però no penso cedir-vos cap imatge", és la negativa a la resposta. Després d'agrair-los "l'interès", diversos han estat els usuaris que han aplaudit la decisió i han començat a compartir el tuit, acumulant més de 1.500 retuits i 3.100 m'agrades.

