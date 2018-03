El president del Parlament Europeu: «No hi ha moltes petites pàtries, n'hi ha una que es diu Espanya»

Rajoy amb el president de la CE, Antonio Tajani. Foto: Europa Press

El president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, ha dit aquest dijous que "no hi ha moltes petites pàtries, hi ha una que es diu Espanya" i ha afegit que per als populars europeus és molt important "defensar la unitat d'Espanya", com ha fet en totes les reunions i cimeres ell mateix.Antonio Tajani s'ha manifestat en aquests termes durant la seva intervenció a les jornades de treball que celebra a València el grup popular al Parlament Europeu assenyalant que al seu país "no pot compartir la proposta de regalar passaports a la minoria alemanya sense acords" perquè "no hi ha fronteres" i no cal mirar enrere "sinó cap endavant"."És molt important defensar la unitat de la pàtria: la pàtria europea, la d'Espanya i la d'Itàlia. No hi ha moltes petites pàtries, hi ha una que es diu el meu país, Itàlia, per a vosaltres es diu Espanya", ha remarcat.

