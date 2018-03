Clam multitudinari per a la igualtat efectiva al centre de Barcelona

EN DIRECTE En una de les capçaleres, exclusivament de dones, s'hi pot llegir "Aturem per canviar-ho tot". "Visca, visca, la lluita feminista" i "Avui era vaga, no aturada", són algunes de les consignes més repetides; informen @JordiBes i @FagedaGerard https://t.co/uWi3D7tT2A pic.twitter.com/vA0DkncwJt — NacióDigital (@naciodigital) 8 de març de 2018

EN DIRECTE La manifestació avança a bon ritme i ja és a tocar de Plaça Catalunya. "Som el crit de les que ja no estan", canten des de darrere la pancarta de la primera capçalera; informen @FagedaGerard i @JordiBes https://t.co/erJeec0E4M #8MVagaFeminista pic.twitter.com/pNnH0Oe4qe — NacióDigital (@naciodigital) 8 de març de 2018

Capçalera de la manifestació feminista d'aquest 8-M a Barcelona. Foto: Adrià Costa

El clam per la igualtat efectiva entre homes i dones s'ha fet sentir amb força aquest Dia de la Dona al centre de Barcelona. 200.000 persones, segons l'Ajuntament de Barcelona, s'han manifestat aquest dijous al passeig de Gràcia com a colofó de la vaga feminista. La dimensió que ha agafat la protesta, que ha desbordat previsions, suposa un punt d'inflexió en la lluita perquè s'atenguin les reivindicacions del feminisme. Hi han participat dirigents polítics com l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el president del Parlament, Roger Torrent, que s'ha situat a la cua.La marxa té dues capçaleres: una és exclusivament de dones, amb la pancarta "Ens aturem per canviar-ho tot", i una altra de mixta on sí que s'ha permès la presència d'homes, així com la de dirigents polítics i de la societat civil. "Visca, visca, la revolució feminista" i "Avui era una vaga, no aturada" han estat dues de les consignes més repetides pels manifestants. Els càntics a favor de la igualtat de gènere i de rebuig frontal a la bretxa salarial han marcat una manifestació feminista massiva, sense precedents a la capital catalana en un 8 de març.La manifestació ha omplert de banda a banda el Passeig de Gràcia de Barcelona. La multitudinària riuada de gent ha desembocat a la plaça de Catalunya, que ha quedat tenyida de morat i s'ha desbordat completament. Sobre l'escenari, representants de diverses associacions han destacat que aquest 8 de març ha estat "històric" i que, en cap cas, representa un final. Més aviat el contrari: "Això acaba de començar", han sentenciat.Les concentracions del migdia davant dels ajuntaments d'arreu de Catalunya han servit per escalfar motors de cara a la manifestació de la tarda. A la capital catalana, unes 7.500 persones s'han concentrat al migdia per reclamar la igualtat efectiva entre dones i homes. En aquesta convocatòria també hi era Colau i els líders de CCOO i la UGT. Les estudiants també han recorregut el centre de la ciutat, i el piquet central s'ha reunit a la plaça de Catalunya. A més, hi ha hagut concentracions multitudinàries en altres ciutats catalanes, com Tarragona, on 3.500 persones han participat en els diversos actes convocats.La controvèrsia no ha estat absent els dies previs a la vaga. El posicionament a favor o en contra de l'aturada s'ha convertit en un dels protagonistes de darreres hores . Les veus a favor de la vaga feminista es divideixen en dos vessants: les partidàries de la convocatòria sindical de 24 hores, i d'altres favorables a fer una aturada de dues hores . L'aturada total la secunden els partits d'esquerres i sobiranistes, amb veus com les d'Ada Colau, representants d'ERC, de Junts per Catalunya i de la CUP. Mentre que l'aturada de dues hores, convocada pels sindicats CCOO i UGT, és una iniciativa més afí a les veus del socialisme.Les diferències entre els partits d'esquerres i de dretes són evidents, ja que a l'altra banda s'hi troben els partits no favorables, o que no s'identifiquen amb aquesta vaga. El PP i Ciutadans han expressat el seu "respecte" per la vaga feminista, però han mostrat les seves discrepàncies davant la fórmula escollida per expressar la reivindicació. Moltes veus dels populars han reivindicat que la igualtat també es pot defensar anant a treballar en un dia com aquest, com la mateixa ministra d'Igualtat, Dolors Montserrat.

