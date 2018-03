​VÍDEO L'Orquestra Simfònica del Vallès posarà música en directe a la projecció d'«Star Wars»

El retorn de la saga Star Wars a la gran pantalla l’any 2015 va generar una explosió d’emocions entre els seguidors de les pel·lícules de George Lucas, molts dels quals esperant poder esborrar de la memòria les tres darreres pel·lícules creades a principis de segle. Tot i l’èxit de la nova remesa, els més romàntics solen apreciar més les tres cintes originals, i ara tenen una oportunitat única de veure la pel·lícula que va suposar l’inici de tot, Star Wars: Una nova esperança (1977) en pantalla gegant i amb música en directe.

Ho faran de la mà de l’Orquestra Simfònica del Vallès (OSV) i el director holandès Ernst Van Tiel, que va dirigir, entre altres, l’enregistrament oficial per a la premiada pel·lícula The Artist (2011), que es va endur sis Oscar, entre ells a la millor banda sonora, en l’edició de 2012. La proposta permetrà veure la pel·lícula sencera, on s’hi ha eliminat la pista de banda sonora, perquè els músics de l’orquestra sabadellenca la posin en directe.“El que es veurà és una cosa que no es veu en el cinema, una orquestra que toca en directe, de manera dinàmica i brillant, cosa impossible de tenir en una reproducció normal, l’experiència no es pot comparar amb veure la pel·lícula simplement al cinema”, explica Van Tiel en declaracions aEl director és el primer cop que es posa a la batuta amb aquesta pel·lícula, si ja s’ha posat al capdavant d’altres concerts similars amb música de John Williams, com és el cas, però també de la pel·lícula Titanic (1997), amb banda sonora de James Horner.“Podríem dir que tenim tres nivells per a poder reproduir música en directe en un teatre: l’òpera, el ballet i el cinema, i hem de pensar que els compositors per a cinema és del millor que hi ha, no és de segon nivell, especialment John Williams, que és un geni, és increïble”, afegeix el director.L’espectacle es podrà veure aquest cap de setmana a Madrid, però els dies 17 i 18 de març s’instal·larà al Palau Sant Jordi de Barcelona per fer les delícies dels amants de la música d’orquestra, del cinema, però sobretot de Star Wars.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)