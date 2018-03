Sueca busca la millor paella valenciana del món a vuit països de quatre continents diferents

Presentació del concurs a l'Ajuntament de Sueca. Foto: Ajuntament de Sueca

La 58a edició del Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca (la Ribera Baixa) escalfa motors. En unes setmanes, el certamen, patrocinat per l’Agència Valenciana del Turisme de la Generalitat Valenciana i el Patronat de Turisme de la Diputació de València, València Turisme, encetarà la seva competició, segons explica el Diari la Veu L'alcaldessa, Raquel Tamarit; el regidor responsable del Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca, Vicent Baldoví; el mestre paeller, Jesús Melero, i Miguel Sanfeliu, de Socarrat Studio, l'equip encarregat de la imatge del certamen culinari, han comparegut davant dels mitjans de comunicació per presentar la nova convocatòria.Onze semifinals confirmades, vuit països, quatre continents i centenars de paelles que es prepararan arreu del món sota la recepta original de l’autèntica paella valenciana."Els suecans ho tenim clar, amb la paella a la fi del món", ha manifestat l'alcaldessa referint-se al certamen suecà que ha aconseguit traspassar totes les fronteres. "I sí, quan diem totes les fronteres, són totes les fronteres". ha assegurat Tamarit, que ha continuat: "Hem fet d’un plat nascut a la nostra terra el plat més internacional, passant de l’ultralocalisme a l’universal en aquest context de progressiva globalització".En aquest punt, l’alcaldessa de la ciutat ha volgut fer menció especial a tots els actors que han contribuït a l’èxit d’aquesta missió, des de l’equip organitzador del certamen fins a les empreses i institucions patrocinadores, les ambaixades del Concurs, els participants, els mitjans de comunicació i l’ Ajuntament de Sueca La cita també ha aprofitat per a presentar el calendari oficial de les semifinals internacionals confirmades fins a dia d'avui. El regidor titular del certamen, Vicent Baldoví, i el coordinador gastronòmic, Jesús Melero, han anunciat el que s’ha anomenat "El Gran Tour de la Paella".El certamen començarà la seva maratoniana gira mundial el pròxim mes d’abril a Costa Rica, on el mateix regidor ha confirmat la seva assistència. El país serà seu del certamen per segon any consecutiu. I al mateix mes d’abril serà Tasmània, un dels estats d’Austràlia, la seu que acollirà per quarta vegada una altra de les semifinals.El mes de maig es presenta intens, amb quatre semifinals més. San Diego, que repeteix als Estats Units; Japó, en la seva cinquena edició, i com a novetat, una de les dos semifinals que se celebraran enguany a Mèxic, la de la ciutat de Querétaro. També en maig, després de l’èxit de la primera edició, l’organització ha programat la segona semifinal digital, amb la col·laboració del grup de Facebook Paellas y arroces.Ja a l’estiu, serà el torn de França. El país veí acollirà, per segona vegada, una de les semifinals. Després vindran tres noves estrenes més: Perú, Los Angeles (EUA) i Orange County (EUA). El pròxim mes d’agost Parras (Mèxic) tancarà el cicle de semifinals internacionals, de manera que també s'estrenarà com a seu.

