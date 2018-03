​Mig miler de periodistes catalanes demanen igualtat salarial i la fi del sostre de vidre

Mig miler de periodistes catalanes s'han sumat aquest dijous a la convocatòria de vaga "Les periodistes fem vaga" amb motiu del Dia de la Dona, que ha reivindicat la igualtat salarial i la fi del sostre de vidre a la professió, entre altres demandes, en una concentració als Jardins Montserrat Roig de Barcelona que també ha tingut lloc en diferents ciutats de l'Estat.A la concentració, dones periodistes de diferents mitjans, agències, gabinets de premsa i freelance han llegit un manifest reivindicatiu amb prop d'una desena de demandes , com la "desmasculinització" de les tertúlies i els espais d'opinió, així com més conciliació laboral per acabar amb la desigualtat de gènere en la professió.A la protesta s'hi han sumat treballadores de. Amb consignes com "Cada dia és 8 de març", "La lluita continua" i "Juntes som imparables", les periodistes han defensat que no es tracta d'un acte reivindicatiu puntual, sinó que la lluita a favor de la igualtat ha de ser permanent, tant en la professió com en la societat.En aquest sentit, les concentrades han denunciat l'"òptica parcial" des de la qual s'informa i que relega a les dones en un segon pla, a més del fet que les obertures informatives siguin decidides majorment per homes, que són els que acostumen a copar els espais de decisió en la professió, han dit.També han rebutjat públicament "les pressions que aquesta nit s'han fet a companys en algunes redaccions" perquè les supleixin durant la jornada i han defensat la vaga com un dret laboral inalienable.A part de la lectura del manifest, la germana de Montserrat Roig, Carmina Roig, també ha llegit durant la concentració el text "Som una ganga" de l'escriptora catalana i s'ha realitzat una performance.També s'han preparat pancartes i altres materials per assistir a la manifestació feminista convocada a la tarda a la capital catalana i visibilitzar així el paper de les periodistes en la lluita feminista.

