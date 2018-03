Compromís considera «indigne» el retard de la connexió de l'A-7 entre Catalunya i el País Valencià

El senador de Compromís Jordi Navarrete ha considerat "indigne" el retard a què el PP "sotmet" la connexió de l'A-7 entre Catalunya i el País Valencià, segons el seu parer. Per això ha instat l'executiu espanyol a reprendre "de manera immediata" l'obra que ha de connectar el nord de Castelló i l'Hospitalet des del 2010, així com a agilitzar la disposició de fons perquè hi hagi alternatives a l'antiga N-340 i l'AP-7.Compromís ha incorporat aquesta petició com a esmena a una moció d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) que reclamava millorar les comunicacions de les comarques del Camp de Tarragona.El senador castellonenc ha recordat que "va ser Foment qui va paralitzar aquest vial i no va realitzar nous tràmits fins a l'abril del 2016, quan va tornar a requerir els mateixos informes a la Generalitat". Per això ha lamentat que, després de nou anys, "s'hagi de començar de nou per haver caducat els tràmits". Per això ha opinat que culpar la Generalitat és "un insult".Compromís ha reclamat a través de Navarrete acabar amb la connexió Castelló-l'Hospitalet enfront de la "perillosa" N-340 i una AP-7 que "hauria de ser ja lliure de qualsevol peatge" i que crearia "una nova via ràpida i segura sense generar noves afeccions territorials".

