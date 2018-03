Eleccions a l'«upper Diagonal»: comença el partit al Reial Club de Tennis Barcelona

El Reial Club de Tennis Barcelona celebrarà eleccions en uns mesos per renovar la seva junta de govern. L'actual president, Albert Agustí, més conegut com a "Beto" Agustí, conclou el seu mandat. No es pot tornar a presentar i el seu entorn ja està preparant una llista continuista. Aquest cop, però, sembla que tindrà contestació interna. L'odontòleg Jordi Cambra ja escalfa motors i té preparada bona part d'una candidatura que vol ser de renovació.El club és una de les institucions de l'upper Diagonal. Al village, que celebrarà el mes vinent una nova edició del Trofeu Comte de Godó, s'hi troba la flor i nata de l'alta societat barcelonina. Però més enllà de les reunions i somriures, s'ha desfermat ja una lluita sorda pel poder intern. I ningú vol regalar un 'set' a l'adversari.Aquestes eleccions -que fonts del club afirmen que poden trigar encara uns mesos a convocar-se- tindran un punt de revival de les que va celebrar l'entitat ja fa deu anys, el 2008. En aquell moment, la candidatura d'Agustí es va imposar per sorpresa enfront l'opció que apareixia com a favorita, la de Sixte Cambra, responsable del Trofeu Godó durant anys i actual president de l'Autoritat Portuària. Ara, el germà de Sixte, Jordi Cambra, vol ser candidat.Segons ha pogut saber, Jordi Cambra enllesteix el seu equip, que es proposa potenciar una escola tècnica pròpia del club i avençar en la transparència en la gestió. Disposa, de moment, de suports importants. Entre ells el de Sergi Ferrer-Salat, un nom de pes entre la burgesia barcelonina, president de Ferrer Salat Internacional i fill de qui va ser president de la CEOE i del Comitè Olímpic Espanyol. Un dels seus vicepresidents serà Genaro Millet, que ha estat director general de Bancaja a Catalunya i després director comercial de Barclays a Catalunya, Aragó i Balears.Beto Agustí, conseller delegat d'Havas Sport, no es presentarà però serà un actor en les eleccions. En la seva junta hi ha noms que ja circulen pel club com a aspirants amb opcions . Un d'ells és Nacho Soler-Cabot, l'actual vicepresident esportiu, un empresari que ja va intentar fa dos anys aconseguir la presidència de la Federació Espanyola de Tennis. Aquell cop no va tenir sort, però ara podria sospesar presentar-se. També s'especula amb el nom d'un altre membre de la junta actual, Werner Knuth, un empresari del sector sanitari.La contesa electoral, si es confirma, caldejarà l'ambient al club, poc acostumat a partides d'aquest tipus. Però primer vindrà el Trofeu Godó, que serà un període previ de treva mentre uns i altres preparen la seva "artilleria" electoral.

