Torrent reclama al Suprem que faci «tot allò necessari» perquè Sànchez pugui ser investit

Roger Torrent. Foto: Adrià Costa

📝Acabo d'enviar aquest escrit al magistrat Pablo Llarena perquè acordi tot el que sigui necessari per tal que el diputat Jordi Sánchez sigui al #Parlament el proper 12 de març a les 10 hores per a sotmetre’s al debat d’investidura.👇 pic.twitter.com/31HBV1XASO — Roger Torrent 🎗 (@rogertorrent) 8 de març de 2018

El president del Parlament, Roger Torrent, ha enviat un escrit al magistrat Pablo Llarena, del Tribunal Suprem, per tal de demanar-li que acordi tot allò que sigui necessari en la línia que Jordi Sànchez pugui assistir al seu debat d'investidura, programat per dilluns vinent a les deu del matí . Sànchez, segons indica Torrent en l'escrit, "compleix amb tots els requisits" establerts a la Constitució per sotmetre's a la investidura.En aquest sentit, Torrent considera que si després de la ronda de consultes l'ha proposat com a candidat , "no hi ha marge per a la discrecionalitat ni per a possibles restriccions", "Sànchez va ser escollit diputat al Parlament a les eleccions del 21-D, va obtenir l'acta el 17 de gener i va adquirir així els drets de representació política que li atorga la seva condició de representant de la ciutadania", recalca el president del Parlament.

