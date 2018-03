Revilla proposa a Colau traslladar a Cantàbria l'estàtua de l'esclavista Antonio López

Plaça Antonio López a Barcelona Foto: Jordi Jon Pardo

El president de Cantàbria, Miguel Ángel Revilla, ha escrit una carta a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, en la qual li proposa que l'estàtua de l'esclavista Antonio López, que era marquès de Comillas i que va ser retirada de la capital catalana el diumenge passat , sigui traslladada a la seva localitat natal, la vila càntabra de Comillas.En la missiva, datada aquest dimecres, Revilla exposa a Colau que tant el govern càntabre com l'Ajuntament de Comillas estan disposats a assumir el cost d'aquest trasllat, amb la finalitat de situar l'estàtua a la vila, com a reconeixement a la "importantíssima tasca" de mecenatge que el marquès va desenvolupar "no només en pro d'aquesta localitat, sinó també de la pròpia Barcelona".Afegeix que "precisament gràcies a ell, Comillas és reconeguda pel seu meravellós patrimoni modernista, obra d'insignes arquitectes catalans com Gaudí, Joan Martorell, Domènech i Montaner o Llimona"."Estic segur que entendràs l'interès que per a Comillas, en particular, i per a Cantàbria, en general, suposa comptar amb aquesta estàtua i evitar així l'oblit d'un personatge que, amb les seves llums i ombres, va jugar un paper indubtable en el desenvolupament econòmic, social i cultural de Barcelona i de Comillas", afirma Revilla.El president càntabre conclou la carta assenyalant que l'estàtua del marquès de Comillas "seguirà sent propietat de l'Ajuntament de Barcelona", i esperant la "col·laboració" de la seva alcaldessa.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)