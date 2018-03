Deneguen a Santi Vidal tornar a ser jutge per «manca de lleialtat a la Constitució»

Santi Vidal, en una imatge d'arxiu. Foto: Adrià Costa

La comissió permanent del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha denegat aquest dijous al magistrat Santiago Vidal el reingrés al servei actiu a la carrera judicial. Ho ha fet per la seva suposada “manca d’aptitud com a conseqüència de les seves manifestacions i intervencions públiques efectuades durant el període de suspensió de funcions”, que posen de manifest –sosté el CGPJ- la seva “manca de lleialtat a les institucions de l’Estat i a la Constitució”.Vidal havia de reincorporar-se a la carrera judicial després de complir la sanció de tres anys imposada pel propi CGPJ el 26 de febrer del 2015 per haver participat a les tasques de redacció d’una constitució catalana. El 24 de gener havia demanat el reingrés al servei actiu, i el tràmit implicava obtenir primer una declaració d’aptitud per part del CGPJ que li ha estat denegada.L’acord no ha estat unànime. Hi ha votat a favor el president del Tribunal Suprem i del CGPJ, Carlos Lesmes, i els vocals Fernando Grande-Marlaska, Juan Martínez Moya, Juan Manuel Fernández, José María Macías i Pilar Sepúlveda. Dos vocals hi ha votat en contra. Són Concepción Sáez, que ha anunciat un vot particular, i Rafael Mozo. Vidal podrà presentar un recurs contenciós-administratiu davant la sala tercera del Tribunal Suprem o davant la pròpia comissió permanent.Per justificar la negativa, el CGPJ utilitza el fet que Vidal –que va ser senador d’ERC- ha fet diverses manifestacions intervencions públiques durant els tres anys en què ha estat suspès on va “incomplir reiteradament” la seva “promesa de guardar i fer guardar la constitució”. Cita explícitament les tres conferències que Vidal va oferir els dies 24 de novembre i 9 i 14 de desembre a Granollers, Horta i Matadepera, les mateixes que van provocar el seva renúncia com a senador d’ERC. En aquelles conferències –recorda el CGPJ- va apuntar que el Govern disposava de les dades fiscals dels catalans de manera il·legal.Segons el CGPJ, la sanció que se li va imposar suposava la privació dels drets inherents a la seva condició de jutge, “però no va suposar la pèrdua de la seva condició de membre de la Carrera Judicial”, de manera que la suspensió “no el disculpa de les seves obligacions bàsiques” de guardar “lleialtat constitucional”. La Permanent del CGPJ assegura que amb aquesta decisió “no es tracta de fer pesar repetidament sobre el magistrat les conseqüències punitives de les faltes per les que ja ha estat sancionar”, sinó d’evidenciar “la inexistència present de la seva capacitat per a jutjar i fer executar el que s’ha jutjat”.El CGPJ fins i tot recull textuals d’aquelles tres conferencies i acusa Vidal d’haver-se vantat de l’adquisició de dades confidencials en matèria tributària i del cens electoral “fent gala de la seva il·legalitat i de la seva condició de jutge”. En aquesta línia, destaca altres afirmacions de Vidal sobre els filtres que haurien de passar els jutges per continuar treballant a Catalunya després de la independència, així com que apostés per “l’incompliment i la desobediència a resolucions dels tribunals i del TC”.Segons la permanent del CGPJ, tot plegat demostra que “l’actuació pública del magistrat Santiago Vidal durant el temps de compliment de la suspensió implica una evident pertorbació a la reputació i imatge amb la que el Poder Judicial ha d’aparèixer per al compliment de les seves altes funcions en un Estat democràtic social i de dret”, i constata “la seva falta de lleialtat a les institucions de l’Estat i a la Constitució”, que “no només decideix públicament no acatar, sinó que fa proselitisme de la seva desobediència, fins i tot fent gala de la seva condició de jutge que, per descomptat, mantenia fins i tot en la situació administrativa de suspensió”.El CGPJ ha adoptat la decisió després de rebutjar les al·legacions presentades per Vidal, que assenyalava que va fer aquelles declaracions emparat en la seva condició de senador. El jutge argumentava que no es compleix cap dels preceptes que estableix la Llei Orgànica del Poder Judicial per denegar el seu reingrés ni pateix cap incapacitat cognitiva o funcional que impedeixi l’exercici del càrrec.A més, recordava que va renunciar a la seva acta de senador assumint la seva responsabilitat política fruit –segons l’escrit del CGPJ- “de la negligència de no haver contrastat degudament les fonts d’informació en que es basaven les seves manifestacions”, i apuntava que denegar-li el reingrés al servei actiu a només dos anys de l’edat de jubilació constituiria un dany irreparable.Per contra, el CGPJ conclou que el fet que fes les manifestacions en la seva condició de senador “no impedeix tenir-les en consideració als efectes de la declaració d’idoneïtat”, i recorda que el Reglament del Senat només reconeix la inviolabilitat “per les opinions manifestades en actes parlamentaris pels vots emesos en l’exercici del seu càrrec”.“Les manifestacions expressades pel magistrat es van fer fora de l’àmbit local i temporal de la cambra legislativa i tampoc van constituir cap reproducció d’un acte parlamentari”, diu el CGPJ, que destaca que el propi Vidal va declarar el 13 de febrer al Jutjat d’Instrucció 13 de Barcelona que havia fet aquestes manifestacions “en un context de míting polític” dirigit a “militants i simpatitzants”. A més, segons el CGPJ, aquelles manifestacions fins i tot van superar els límits del que li permetia el mandat representatiu d’ERC fins el punt que el líder d’aquesta formació, Oriol Junqueras, les va censurar.L’òrgan de govern dels jutges hi afegeix que hauria adoptat la mateixa decisió encara que Vidal hagués fet aquelles manifestacions en seu parlamentària, perquè el TC ha establert que no es pot perseguir judicialment els parlamentaris per les seves manifestacions durant l’exercici de les seves funcions, però “en cap cas pot impedir l’aplicació de les regles de disciplina interna” del CGPJ.El CGPJ recorda a Vidal que en el futur pot presentar una nova sol·licitud de reingrés però per acceptar-la novament “caldrà que es consideri el comportament que Santiago Vidal mantingui des d’aquest moment i en endavant, així com les accions clares i terminants que dugui a terme i que permetin apreciar que el seu comportament futur serà conforme amb el jurament de lleialtat a la Constitució que ha prestat”.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)