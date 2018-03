​Per què se celebra el Dia de la Dona Treballadora el 8 de març?

El 1910 es va fer a Copenhaguen la II Conferència Internacional de Dones Socialistes amb l'objectiu de promoure la igualtat de drets de les dones, inclòs el del sufragi universal. Va ser en aquella conferència, a la qual van assistir més de 100 dones de 17 països diferents, on es va proposar i es va aprovar que se celebrés el Dia de la Dona Treballadora el 8 de març, a petició de Clara Zetkin, una destacada activista alemanya. Es va aprovar per unanimitat i es va celebrar per primera vegada el 8 de març del 1911.Però, per què es va elegir el 8 de març? El 1857 i el 1908 es van produir dues vagues que van passar a la història de la lluita per la igualtat de drets de les dones. La historiografia més estesa afirma que els dos successos van passar el mateix dia d'anys diferents, tot i que no se sap exactament si tots dos van coincidir el 8 de març.Per aquella època, l'enorme majoria dels treballadors en la indústria tèxtil eren dones. En aquests anys, les jornades laborals eren esgotadores, de més de 12 hores diàries i amb un salari miserable. Eren salaris molt baixos per als homes, però molt més per a les dones, que percebien el 60 o 70% menys de diners que els homes.Per aquestes raons, i sumant les pèssimes condicions de treball, les dones d'una fàbrica tèxtil de Nova York van decidir anar a la vaga. Van organitzar una marxa per la ciutat per denunciar els fets, però l'únic que van obtenir va ser una forta repressió per part de la policia, que va dissoldre la marxa.És un dels fets més recordats pel seu tràgic final. Un total de 40.000 cosidores de moltes grans fàbriques dels Estats Units es van declarar en vaga per reclamar igualtat de drets, reducció de jornada, dret per unir-se als sindicats i el cessament de l'explotació infantil. En una de les fàbriques on es va declarar la vaga, a la Cotton Tèxtil Factory, a Washington Square, a Nova York, la jornada va acabar en tragèdia.Els propietaris de la fàbrica van tancar les portes i finestres amb les dones en vaga dins. Pel que sembla, era una pràctica habitual per evitar el robatori de la mercaderia. El problema va arribar quan es va declarar un incendi a l'edifici i, en estar tancat, les més de 120 dones que eren allà van morir sense remei.Des del 1911 s'ha celebrat el Dia de la Dona Treballadora, però no va ser fins al 1975 quan l'Assemblea General de les Nacions Unides va establir com a Dia Internacional de la Dona el 8 de març.

