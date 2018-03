VÍDEO Tot allò que no hem vist de la catifa vermella dels Premis Enderrock

Abraçades, cerveses, converses relaxades... aquest és l'ambient que es respirava a quarts de vuit del vespre a la catifa vermella dels Premis Enderrock . Una calma que ha durat poca estona i és que, com sempre sol passar en tots els actes, els convidats arriben una mica tard i tots a la vegada.Els artistes han començat a passar pel photocall un per un, mentre els mitjans intentàvem apartar-los de la gentada per fer-los unes preguntes. El primer que hem pogut "caçar" ha estat Alguer Miquel, de Txarango, que d'aquí res marxa a Londres per seguir donant a conèixer l'últim disc del grup. El cantant ens ha promès que, vagin on vagin, seguiran reivindicant les llibertats, la democràcia i l'acollida de refugiats a Europa, tot i que en "anglès" potser hauran de fer els discursos una mica més curts.Els qui també estan a punt de marxar de gira són els membres de La Pegatina, que aquesta primavera presentaran el seu nou disc. El seu cantant, Adrià Salas, ens ha explicat que l'àlbum tindrà alguns tocs diferents dels anteriors, però que mantindrà el mateix esperit.També hem pogut conversar una estona amb el raper Valtonyc, condemnat a presó per les seves cançons, amb el grup Roba Estesa –que han obert la gala amb la cançó Cant de lluita , amb la col·laboració d’una vintena de veus femenines de l’escena musical catalana–, i amb Manu Guix, que presenta nou disc i ens ha explicat amb quin concursant d'OT "té més bon rotllo". Tot seguit, els millors moments de la gala.

