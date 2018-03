VÍDEOS I FOTOS La vaga causa talls puntuals de carretera i tren

L'arribada dels mossos a la manifestació a la C-58 a Terrassa. Foto: Anna Mira

Tall a la Meridiana de Barcelona. Foto: ACN

Manifestants que havien tallat la Gran Via de Barcelona. Foto: Europa Press

Les manifestants de la UAB amb els Mossos d'Esquadra. Foto: Albert Hernàndez

Es comencen a viure moments tensos entre @mossos i dones organitzades evidenciant, un cop més, que vivim en un sistema que ens explota i ens assessina cada dia! #8M #VagaGeneralFeminista #UAB pic.twitter.com/sEpgZyWInt — SEPC UAB (@SEPC_UAB) 8 de març de 2018

S’estan tancant estacions de la línia Barcelona-Vallès per evitar aglomeracions. Tan bon punt obrin de nou informarem. Esperem tornar a la normalitat el més aviat possible #ServeiFGC — FGC (@FGC) 8 de març de 2018

Les vaguistes tallen les vies dels FGC https://t.co/qIgO4Gzi3V — Cugat.cat (@cugatcat) 8 de març de 2018

Diversos incidents puntuals estan alterant la xarxa pública de transport i les carreters catalanes durant les primeres hores de la vaga feminista. Pel que fa a la xarxa de metro i de bus a Barcelona, hi ha menys gent de l'habitual, i s'han produït alguns retards i aglomeracions, segons Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) i l'Àrea Metropolitana (AMB). La xarxa de tren de Rodalies també funciona sense problemes , però hi ha hagut durant una estona estacions tallades a la xarxa de FGC a la línia del Vallès. A la xarxa viària no hi ha hagut retencions molt importants , però s'ha tallat la C-55 a Manresa i durant uns minuts la N-II a Premià de Dalt.Els principals problemes s'han concentrat als accessos per carretera a Barcelona. Un dels punts on hi ha algunes retencions és a la Meridiana, on un grup de persones ha tallat la via a les 7 del matí, a l'alçada de Fabra i Puig. El carrer s'ha reobert uns minuts abans de les 8.També s'ha tallat la Diagonal a la zona universitària i el lateral de la Gran Via de Barcelona, a les Glòries i a l'alçada de la Campana, i a la Gran Via a l'alçada del carrer Urgell. En alguns casos han intervingut els Mossos d'Esquadra per desallotjar les manifestants, i els desviaments han provocat algunes cues.A la Gran Via, a l'altura del carrer Urgell, s'hi han concentrat amb actitud festiva un centenar de dones, que vestien peces de color violeta i duien adhesius reivindicatius, i que mostraven pancartes amb missatges com "8-M Juntes més fortes". Fins allí s'han desplaçat quatre furgons dels Mossos d'Esquadra que han actuat per apartar a les manifestants i obrir el tràfic, així com patrulles de la Guàrdia Urbana.Algunes de les vaguistes han explicat que els agents antidisturbis les han empès i les han apartat de "mala manera", fins i tot quan ja estaven en la vorera i el tràfic s'havia reobert. Posteriorment s'han quedat concentrades i tallant un lateral de la Gran Via, fins que al voltant de les 10.00 h han començat una cercavila que preveu recórrer el barri de l'Esquerra de l'Eixample. A Manresa, un grup de vaguistes ha tallat la C-55 , segons informa a Terrassa, la C-58 , explica. A l'N-II la circulació també ha estat interrompuda uns deu minuts, passades les nou, a l'altura de Premià de Dalt. I a Bellaterra s'han produït escenes de tensió perquè els Mossos han evitat que unes estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) accedeixin a l'autopista AP-7 per tallar-la . Una vintena d'agents i vuit furgonetes antiavalots els han barrat el pas amb les seves defenses, i s'han viscut moments de tibantor fins que les estudiants han desistit.La circulació de trens s'ha reprès al voltant de les nou del matí després que a primera hora s'hagin produït talls al llarg del recorregut entre Barcelona i Sabadell i Terrassa, fins que el servei ha quedat del tot interromput. Un cop reprès, els trens de les línies S1 (Terrassa) i S2 (Sabadell) s'aturen a totes les estacions, mentre que l'L6 ha quedat suprimida i l'L7 té unes freqüències de pas de 12 minuts. D'altra banda, mentre el servei ha quedat interromput parcialment o totalment, la companyia ha tancat els accessos d'algunes estacions per evitar aglomeracions.Pel que fa als transports de la capital catalana, el bus de TMB ha funcionat al 96% del servei durant aquestes primeres hores de vaga. Alguns talls puntuals de carrers han causat retards i petits desviaments dels diferents serveis d'autobusos. La incidència ha estat menor a l'Aerobús, que connecta la ciutat amb l'aeroport, si bé s'ha vist afectat pels talls i desviaments puntuals. El metro, amb un 50% de serveis mínims, funciona al 67% del servei. Des de l'AMB s'indica que alguns dels trens estan sortint amb retard, i a primera hora s'han aplicat regulacions intermitents de passatge en punts com la Sagrera i la Sagrada Família per la diferència entre l'oferta de metro i la demanda.El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha decretat els serveis mínims que hi haurà a Catalunya de cara a la vaga general feminista d'avui 8 de març. Pel que fa al transport de viatgers urbà i interurbà, el servei de Rodalies i Regionals de Catalunya operat per Renfe serà del 33% durant tot el dia. Els serveis mínims del metro i del bus de l'àrea metropolitana operat per Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), així com el Tram, serà del 50% en hores punta (des de les 06.30 h a les 09.30 h i des de les 17.00 h a les 20.00 h) i del 25% en hores vall.La resta de transports de viatgers urbans i interurbans i el servei d'autobús que uneix Barcelona amb el seu aeroport tindran un servei mínim del 50% del servei habitual. Els trens de Llarga Distància convencional i d'Alta Velocitat tindran un servei mínim del 72%. Pel que fa als Avant, els serveis essencials són del 65%.En els centres i establiments sanitaris de la Xarxa Sanitària d'Utilització Pública (XSUP) es garanteix el normal funcionament del servei d'urgències, tant l'atenció de malalts externs com l'atenció dels malalts ingressats a les unitats d'observació d'urgències, a criteri del metge encarregat del malalt.També s'assegura el normal funcionament de les unitats especials: unitats de cures intensives, unitats de vigilància intensiva, unitats coronàries, unitats d'hemodiàlisi, neonatologia, parts i tractaments de radioteràpia i quimioteràpia, així com totes aquelles altres que puguin tenir la consideració d'unitats especials d'urgència vital.En els centres docents públics i privats no universitaris i llars d'infants hi haurà una persona de l'equip directiu per centre de treball, entenent-se com a tal la persona titular de la direcció, del cap d'estudis, de la secretaria o de la coordinació pedagògica del centre. A més del personal esmentat, per a l'ensenyament infantil i primària (de 3 a 12 anys) es requereix 1 docent per cada 6 aules.Per als centres d'educació especial (de 3 a 16 anys), caldrà 1 docent per cada 4 aules. Per garantir la seguretat en l'horari de menjador i activitats complementàries es decreta un terç del personal de serveis mínims. Per a llars d'infants, es garanteix un terç de la plantilla. El decret ha estat signat per la ministra d'Ocupació i Seguretat Social, Fátima Báñez.

