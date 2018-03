Talen quinze arbres fruiters de Berga perquè hi penjaven llaços grocs

Així han aparegut 15 arbres d'un hort de la Valldan. El motiu: hi penjaven llaços grocs. N'estem FARTS d'aquesta violència normalitzada. I no callarem per denunciar-ho. pic.twitter.com/VDN2cgE9fj — CDR La Valldan 🎗 (@cdr_LaValldan) 6 de març de 2018

@jordiborras Anit van destrossar 15 arbres del camp del meu pare per dur llaços grocs. Tallats amb una serra i molt d’odi. Tu compilaves incidents violents unionistes, oi? T’ho passo per si t’interessa tenir-ne constància pic.twitter.com/8IXB5eraiY — Mar Guixé i Anglès (@marmagloire) 7 de març de 2018

Quinze arbres fruiters d'una finca de la Valldan (Berga) han aparegut tallats perquè hi penjaven llaços grocs. Així ho ha denunciat a les xarxes socials la família del propietari de la finca, Àngel Guixé, i el Comité de Defensa de la República (CDR) de la Valldan.Es tracta d'uns terrenys que es troben allunyats del nucli urbà. L'acte de vandalisme va produir-se possiblement la nit de dimarts i va ser després que el seu propietari va descobrir els arbres totalment destrossats, serrats i amb les branques destrossades. També van veure's afectades les vinyes que hi ha la finca, que van xafar per passar-hi. Tot indica que per un motiu concret: els arbres lluïen llaços grocs en solidaritat amb els presos polítics catalans.El CDR de la Valldan ha denunciat "la violència normalitzada" que suposa aquesta actuació. "No callarem per denunciar-ho", han assegurat.La filla del propietari també s'ha expressat en la mateixa línia a les xarxes. "Anit van destrossar 15 arbres del camp del meu pare per dur llaços grocs", ha expressat. Tot demanant que aquests fets tinguin ressò.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)