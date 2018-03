Prohibició d'actes militars i reforç de l'aparell exterior: deu mesures de l'acord de legislatura

Una pintada, a la plaça del Fort Pienc, crida a la vaga feminista. Foto: Adrià Costa

Junts per Catalunya (JxCat) i ERC van tancar ahir a última hora un acord de legislatura que ja està en mans de la CUP. Detalla tot el full de ruta que haurà de seguir el futur Govern, que s'hauria de constituir en el moment en què hi hagués una investidura efectiva d'un nou president de la Generalitat. Aquests són els deu punts més destacats.El document és taxatiu en les referències a l'exèrcit, i proposa: "Prohibir, com a exercici de coherència amb els valors de la pau, els actes d'exaltació militar i de legitimació de la violència i de les armes, i impedir les desfilades militars i altres actes d'aquest tipus en espais civils de Catalunya". També estableix "evitar la presència de l'exèrcit en qualsevol centre educatiu i de formació i evitar també que sigui present a espais educatius i promocionals", així com també prohibir les maniobres en espais no militars.El document estableix la modificació del reglament del Parlament i de la llei de la Presidència i del Govern amb la finalitat d'establir quotes de paritat en tots els àmbits i càrrecs de decisió política. El proper executiu, de fet, serà paritari en tota la seva estructura. L'acord inclou un enduriment de les sancions per garantir els drets LGTBI.El nou Govern "ha de restablir i reforçar la xarxa de delegacions a l'exterior tot dotant-les dels recursos humans i pressupostaris necessaris per tal que reforcin l'acció exterior de la Generalitat, el suport a l'exportació i la importació, els serveis a la comunitat catalana a l'exterior, la projecció de la cultura i a totes aquelles altres funcions que els són pròpies". L'aplicació del 155 va liquidar totes les delegacions menys la de Brussel·les, i també el Diplocat, el qual reapareix en el document enviat a la CUP.L'acord estableix el compromís de "garantir la dotació pressupostària suficient de les estructures públiques comunicatives de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i de l'Agència Catalana de Notícies (ACN) tot garantint l'estabilitat laborals dels treballadors i un servei de qualitat i vocació de lideratge". El conflicte de l'IVA amb el ministeri d'Hisenda amenaça l'estabilitat econòmica dels mitjans públics.El text estipula la creació d'un "nou model d'intervenció" en l'àmbit de la violència sexual, i es compromet a reordenar i dotar la xarxa d'atenció i recuperació de dones víctimes de violència masclista dels nous serveis necessaris i recursos específics per abordar la prevenció, les situacions de risc, l’atenció d'urgència i l'acompanyament en el nou projecte de vida de les dones i dels seus fills víctimes de violència masclista. També es posarà en marxa un Observatori de les Violències Masclistes als Països Catalans.El document es compromet a "reduir la pressió fiscal a les rendes més baixes" per tal que els problemes estructurals de finançament de Catalunya "no siguin resolts només per la via de la pressió fiscal". JxCat i ERC també volen garantir les figures impositives endegades i que es troben en diferents fases d'impugnació -al Tribunal Constitucional (TC), reformulant-ne el contingut "quan s'escaigui", i al mateix temps promovent el consens polític, social i econòmic "per incrementar la coresponsabilitat i justícia fiscal dels qui més poden contribuir al bé comú".El pacte estableix la creació d'un programa específic per a la lluita contra el frau fiscal i de suport actiu al compliment de les obligacions tributàries incrementant els recursos disponibles de l'Agència Tributària i la seva base tecnològica i sistemes intel·ligents de detecció del frau i la tributació, en la línia de la legislatura passada.L'acord inclou una bateria de mesures per perseguir les pràctiques il·lícites que van des de l'enfortiment de la Sindicatura de Comptes i de l'Oficina Antifrau fins a augmentar el control a la contractació pública., impulsar les bústies ètiques i protecció i incentivar la figura del denunciant anònim o confidencial. També es defensa "limitar o eliminar" els indults per casos de corrupció i posar en marxa iniciatives legislatives per endurir el codi penal per delictes de frau fiscal i tipificar l'enriquiment il·lícit.El document insisteix en la idea de "donar impul"s al pla integral per a la millora de les llistes d'espera sanitàries, per reduir el temps despera per al diagnòstic i el tractament a Catalunya, "amb més implicació dels professionals sanitaris en la seva gestió".L'entesa inclou la creació d'una comissió mixta Parlament-Govern per a l'avenç en la proposta de creació d'una banca pública a partir de la reforma de l'Institut Català de Finances (ICF) i per tal de procedir a realitzar els tràmits corresponents.

