El feminisme surt al carrer per exigir la igualtat efectiva

Protesta d'estudiants a Barcelona per la vaga feminista que ha acabat a Sant Jaume. Foto: Adrià Costa

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, a la concentració feminista. Foto: Francesc Cusí

La manifestació convocada pels sindicats majoritaris a Tarragona. Foto: Jonathan Oca

La concentració d'aquest migdia a Vic. Foto: Albert Alemany

La concentració al PSC en suport a la vaga feminista. Foto: Europa Press

La vaga feminista s'ha visualitzat al carrer amb la primera gran concentració del dia. La plaça de Sant Jaume de Barcelona s'ha emplenat de gom a gom, malgrat les quatre gotes que han caigut a mig matí, en una concentració que ha reunit 7.500 dones, segons l'Ajuntament, per reivindicar la igualtat efectiva amb els homes, i que no es limiti només a les lleis . La majoria d'assistents a la protesta –que també s'ha repetit en bona part de les ciutats catalanes- són dones de totes les edats, però també hi ha homes que han mostrat el seu suport a la reivindicació per a la igualtat d'aquest Dia de la Dona.A la plaça Catalunya també s'hi ha concentrat el piquet central de la vaga, i les estudiants han recorregut els carrers del centre de la ciutat fins a arribar també a la plaça de Sant Jaume. A la protesta del migdia en aquest indret han acudit el secretari general de CCOO, Javier Pacheco, i el de la UGT, Camil Ros, i s'hi ha sumat l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que ha sortit de l'edifici consistorial, on ha entrat just per accedir a la concentració perquè ha optat per secundar la vaga de tot el dia i aquest 8-M no treballa.Colau ha destacat la importància del paper de les dones en l'àmbit laboral. En declaracions als mitjans, l'alcaldessa ha avisat que "o s'escolten les dones o ens encarregarem que l'economia s'aturi i les coses comencin a canviar". La primera edil ha intercanviat impressions amb els manifestants que han omplert la plaça aquest migdia durant més de vint minuts, i ha reivindicat les tasques "imprescindibles" de cura, el treball domèstic i de neteja. "Sense aquestes feines el món no funciona i l'economia s'ensorra", ha advertit.També han assistit líders municipals, com Xavier Trias (PDECat), Carina Mejías (CUP) Alfred Bosch (ERC) i Jaume Collboni (PSC). Per a Neus Munté, que aquest dimecres va confirmar que es presenta a les primàries del PDECat, ha estat el primer acte com a candidata. La també presidenta del partit ha reivindicat el paper de la política com a "eina transformadora" per posar fi a la discriminació que pateixen les dones arreu del món. A més a més, també ha demanat que es posi fi a les desigualtats salarials i que s'acabi amb la violència masclista. Entre les manifestants s'han sentit crits com "avui les dones parem el món" i "visca, visca, visca la lluita feminista".Els líders sindicals d'UGT i CCOO també han estat presents a la manifestació de la plaça Sant Jaume. Allà, rodejats de banderes dels seus sindicats, han reclamat una igualtat "real" al món laboral després de "l'èxit" de la vaga d'avui. El líder de la UGT, Camil Ros, ha declarat que "la vaga ha permès aturar l'activitat econòmica i ha estat capaç d'omplir els carrers". Per la seva banda, el líder de CCOO, Javier Pacheco, ha demanat que el segle XXI sigui "el segle de les dones" i ha afegit que "cal posar a les dones en el primer pla que els correspon amb la reivindicació feminista i laboral".Durant la jornada s'han viscut alguns moments de tensió entre les manifestants i els Mossos d'Esquadra. A més dels del matí durant els talls de carrers i carreteres en indrets com la Gran Via de la capital catalana , a la plaça Urquinaona s'ha tornat a reproduir la tensió al migdia entre un piquet i agents de la policia catalana. Fonts dels Mossos consultades perhan assegurat, però, que no consta que s'hagi produït cap incident rellevant ni detencions.Les concentracions s'han reproduït arreu de Catalunya. A Tarragona, més de 3.000 persones han sortit al carrer en els diversos actes que s'han convocat al migdia , informa. A Vic, s'hi ha produït una doble protesta a la plaça Major on s'hi han reunit unes 800 persones , una vinculada a l'aturada de dues hores i l'altre a la vaga de tot el dia, explica. I a Manresa, també més de mig miler de persones s'han concentrat per reclamar la igualtat entre homes i dones , relataEl PSC s'ha concentrat a la seva nova seu per donar suport i sumar-se a la vaga feminista, i ha cridat a superar el "moment complicat i de regressió" que viu la igualtat. La secretària de Polítiques de les Dones del partit, Raquel Sánchez, ha llegit un manifest davant els mitjans per reclamar "fets, no només paraules", i que es tornin a prioritzar les polítiques de gènere. Acompanyada de diversos representants del partit, entre ells el primer secretari, Miquel Iceta, i la portaveu parlamentària, Eva Granados, ha reivindicat que el PSC és el partit "de l'esquerra feminista" i que les dones únicament han avançat en drets amb governs liderats pel feminisme socialista.La controvèrsia no ha estat absent els dies previs a la vaga. El posicionament a favor o en contra de l’aturada , s’ha convertit en un dels protagonistes de darreres hores. Les veus a favor de la vaga feminista es divideixen en dos vessants: les partidàries de la convocatòria sindical de 24 hores, i d’altres favorables a fer una aturada de dues hores. L'aturada total la secunden els partits d’esquerres i sobiranistes, amb veus com les d'Ada Colau, representants d'ERC, de Junts per Catalunya i de la CUP. Mentre que l’aturada de dues hores, convocada pels sindicats CCOO i UGT , és una iniciativa més afí a les veus del socialisme.Les diferències entre els partits d’esquerres i de dretes són evidents, ja que a l'altra banda s’hi troben els partits no favorables, o que no s’identifiquen amb aquesta vaga. El PP i Ciutadans han expressat el seu “respecte” per la vaga feminista, però han mostrat les seves discrepàncies davant la fórmula escollida per expressar la reivindicació. Tot i així ha sorprès la presència de la líder municipal de Ciutadans, Carina Mejías, a la manifestació de la plaça Sant Jaume de Barcelona. Moltes veus dels populars han reivindicat que la igualtat també es pot defensar anant a treballanr en un dia com aquest, com la mateixa ministra d'Igualtat, Dolors Montserrat.

