Leticia Dolera: «Ens estem rebel·lant contra el sistema, no contra els homes»

L'actriu i directora Leticia Dolera ha defensat que el feminisme s'està "rebel·lant contra el sistema, no contra els homes" i que no li importa gens que la qualifiquin de "pesada", perquè "picant, picant s'aconsegueixen els canvis", tal com ha explicat en l'acte on se li ha lliurat la menció honorífica del XIII premi Clara Campoamor, atorgat per l'Ajuntament de Madrid i emmarcat dins dels actes del 8 de març.Dolera va ser la primera actriu espanyola que va denunciar l'assetjament a la indústria del cinema. "Un director em va tocar un pit, dues vegades, davant de tres persones que no van dir res, i jo vaig pensar que no havia de ser tan greu. Havia caigut en la cultura de la violació, la que minimitza els assetjaments". En aquest sentit, ha afirmat que "cal acabar amb la cultura del silenci i amb el mite de la dona mentidera. Per això no es denuncia, per por que no ens creguin", ha indicat. L'actriu i directora ha instat a alçar la veu i els llaços de la sororitat.Dolera ha estat reconeguda per "la seva denúncia de la desigualtat i l'assetjament sexual al qual es veuen sotmeses les dones en el seu moment a dia". L'actriu no ha pogut recollir el guardó personalment perquè es troba a Bilbao, però ha estat present a l'acte a través d'un vídeo on ha explicat que no va tenir consciència de gènere fins a ser "més gran", i que li va costar identificar com a masclisme "les situacions d'assetjament constants" o que la "tallessin" a les reunions."No entenia que això els passa a totes les dones, que és una cosa sistèmica", ha exposat. Dolera es va topar directament amb el masclisme en la màxima expressió quan va buscar finançament per a la seva primera pel·lícula com a directora, quan li preguntaven qui havia escrit el guió o si la dirigiria ella sola. "Si hagués estat un home, m'ho haurien dit?", ha dit.

